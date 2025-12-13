Real i Barcelona chcą tego samego piłkarza. Promocyjna cena

Real Madryt i FC Barceloną walczą o transfer tego samego piłkarza. Jak podaje Sky Sport celem jest Nico Schlotterbeck. Borussia Dortmund ustaliła za niego cenę na poziomie 25-30 milionów euro.

Album / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Florentino Perez

Real czy Barcelona?! Schlotterbeck czeka na transfer do giganta

Nico Schlotterbeck to jeden z najbardziej pożądanych zawodników na rynku transferowym. Coraz więcej wskazuje na to, że środkowy obrońca nie przedłuży kontraktu z Borussią Dortmund. Co za tym idzie, latem przyszłego roku prawdopodobnie zmieni klub. Na brak zainteresowania nie może narzekać, ponieważ znajduje się na liście życzeń topowych drużyn w Europie.

Z informacji, jakie przekazał Patrick Berger z serwisu Sky Sport wynika, że Borussia zaproponowała piłkarzowi nowy kontrakt. Natomiast 26-latek zwleka z decyzją, ponieważ czeka na kontakt ze strony innych klubów. Reprezentant Niemiec wolałby przenieść się do Realu Madryt, FC Barcelony lub Bayernu Monachium.

Borussia wciąż ma nadzieje, że uda im się zatrzymać kluczowego piłkarza. Natomiast jeśli nie przyjmie propozycji nowego kontraktu, to w grę wchodzą dwa scenariusze. Pierwszy zakłada możliwość odejścia, ale pod warunkiem, że ktoś zapłaci za niego ok. 25-30 milionów euro. Druga opcja to rozwiązanie gorsze dla samego zawodnika, ponieważ BVB może go zatrzymać do końca umowy i pozwolić mu odejść za darmo. Obecny kontrakt wygasa dopiero w czerwcu 2027 roku.

Schlotterbeck trafił do Dortmundu latem 2022 roku z Freiburga za 20 milionów euro. Łącznie dla BVB rozegrał 140 spotkań, w których zdobył 7 bramek. Jego wartość rynkowa to 40 milionów euro. Biorąc pod uwagę żądania Borussii, ustalona cena jest promocją na rynku.