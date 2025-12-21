Barcelona już wie, co dalej z Rashfordem. Innej opcji już nie ma

Barcelona zdecyduje się najpewniej na wykupienie Marcusa Rashforda z FC Barcelony. Władze klubu nie mają już wątpliwości co do przydatności Anglika, o czym donosi "Mundo Deportivo".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford zostanie wykupiony przez FC Barcelonę

Barcelona do tej pory może być zadowolona mniej więcej ze swojej postawy w tym sezonie. Trudno oczywiście mówić o tak dobrej kampanii, jak ta poprzednia, ale nadal Duma Katalonii to zespół, który wywiązuje się ze swoich założeń w skuteczny i dość precyzyjny sposób. Oczywiście są poważne problemy w grze Hansiego Flicka, ale dotyczą one przede wszystkim gry w obronie, gdzie defensywa traci bardzo dużo goli.

Niemniej nieważne ile obrona straci, ofensywa strzeli jednego więcej. Tak można byłoby w sumie to opisać, choć nie zawsze jest to takie łatwe. Z pewnością jednak pomogły letnie transfery, w tym przede wszystkim wypożyczenie Marcusa Rashforda, który wzmocnił możliwości drużyny. Według informacji przekazanych przez „Mundo Deportivo”, Barcelona jest już prawie pewna, że podejmie się wykupienia Rashforda z Manchesteru United. Koszt klauzuli zapisanej w umowie Anglika to 26 milionów euro.

Marcus Rashford w tym sezonie rozegrał dla zespołu FC Barcelony do tej pory w sumie 23 mecze, w których zdobył siedem goli oraz zanotował 11 asyst. Szczególnie ważny był wówczas, gdy Raphinha zmagał się z urazem. Serwis „Transfermarkt” wycenie 28-letniego skrzydłowego na 40 milionów euro.

Zobacz także: Lewandowski łączony z trzema klubami. Napastnik rozważa nieoczywisty kierunek