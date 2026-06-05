Perez obiecał transfer za 150 mln euro. Te gwiazdy bierze pod uwagę Real Madryt

Real Madryt jest aktywny na rynku transferowym. Florentino Perez obiecał, że jeśli wygra wybory, ściągnię gwiazdę za 150 mln euro. Fabrizio Romano przedstawił listę potencjalnych nazwisk.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Na nich Real Madryt może wydać 150 mln euro. Wielkie nazwiska

Florentino Perez w trakcie kampanii wyborczej ogłosił, że jeśli wygra wybory, nowym trenerem Realu Madryt zostanie Jose Mourinho. Potwierdził również, że praktycznie dogadane są transfery takich piłkarzy jak Ibrahima Konate oraz Denzel Dumfries. W przypadku obrońcy Liverpoolu mowa o transakcji bezgotówkowej. Z kolei wahadłowy kosztował ok. 20 mln euro. Teraz złożył kolejną deklarację dot. transferów.

Na kanale Cuatro być gościem programu „Horizonte”. Florentino Perez na wizji obiecał transfer za 150 milionów euro. Hiszpański działacz w porównaniu do swojego kontrkandydata nie zdradził nazwiska. Dał kibicom oraz socios małą wskazówkę.

Jeśli wygra wybory, złoży ofertę za młodego piłkarza, który już teraz jest gwiazdą i regularnie gra w Lidze Mistrzów. Urzędujący prezydent Królewskich ujawnił, że nie będzie to Michael Olise, Erling Haaland ani Jeremy Doku.

Fabrizio Romano ujawnił listę nazwisk, które mogą być brane pod uwagę przez Real Madryt. Wśród nich są tacy piłkarze jak Julian Alvarez, Desire Doue, Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia, Vitinha i Jamal Musial. Jeśli wierzyć we wcześniejsze doniesienia z hiszpańskich źródeł, Królewscy nie szukają ani skrzydłowego, ani napastnika. W ten sposób można wykluczyć większość tych nazwisk. Z tego wynika, że największe szanse są na pozyskanie pomocnika, czyli Vitinhi czy Joao Nevesa lub Jamala Musiali.