Perez chce przeprowadzić rewolucję w Realu! Arbeloa zostanie tylko pod jednym warunkiem

15:55, 14. marca 2026 16:21, 14. marca 2026
Źródło: Mundo Deportivo

Florentino Perez ma zamiar przeprowadzić zmiany w strukturach klubu. Jak podaje Mundo Deportivo, nie chodzi tylko o sztab szkoleniowy, ale też najważniejsze osoby w gabinetach na Santiago Bernabeu.

fot. ZUMA Press, Inc. Na zdjęciu: Florentino Perez

Arbeloa i współpracownicy Pereza na wylocie. W Realu szykują się zmiany

Florentino Perez uznał, że obecny sezon jest rozczarowujący i wymaga podjęcia drastycznych kroków. Rewolucja ma objąć kluczowe postacie, mianowicie dyrektora generalnego Jose Angela Sancheza oraz szefa skautów Juniego Calafata.

W rzeczywistości nikt w klubie nie może czuć się bezpieczny, ponieważ prezes Realu Madryt chce całkowicie odświeżyć struktury klubu. Nawet najbardziej zaufani współpracownicy hiszpańskiego biznesmena mogą stracić swoje stanowiska już w czerwcu.

Jednak niewątpliwie najbardziej gorącym tematem pozostaje posada trenera, którą obecnie sprawuje Alvaro Arbeloa. Według doniesień szkoleniowiec zachowa pracę tylko w przypadku wygranej w Lidze Mistrzów, co obecnie wydaje się bardzo trudnym zadaniem.

Królewscy już od dłuższego czasu rozważają zatrudnienie nowego trenera. Na liście życzeń prezesa znajdują się przede wszystkim Jurgen Klopp oraz Mauricio Pochettino. Real szuka silnej ręki, która na nowo poukłada zespół.

Zobacz także: Real zagiął parol na francuskiego gwiazdora. Szykuje ogromną propozycję

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości