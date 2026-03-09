Real Madryt już wie, kto zastąpi Arbeloę?! Zaskakujący kandydat

Real Madryt niespecjalnie wiąże przyszłość z Alvaro Arbeloą. Królewscy rozglądają się za nowym trenerem i wpadł im w oko zaskakujący kandydat. Na ich celowniku znalazł się Mauricio Pochettino - informuje "ESPN".

ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Arbeloa

Mauricio Pochettino kandydatem na trenera Realu Madryt

Real Madryt rozgrywa bardzo trudny sezon. W minionym letnim okienku transferowym klub przeprowadził sporą rewolucję kadrową, która nie przyniosła odpowiednich korzyści. Królewscy, ze względu na słabą postawę drużyny, postanowiły kilka tygodni temu zakończyć współpracę z Xabim Alonso. Dziś na stanowisku trenera Los Blancos zasiada Alvaro Arbeloa.

Obecny szkoleniowiec niewątpliwie poprawił sytuację Realu Madryt, ale oczekiwania klubu są bardzo duże. Florentino Perez i spółka zaczęli rozglądać się za szkoleniowcem, który będzie opcją na latach. Jak się okazuje, Królewscy mają na oku odpowiedniego kandydata. „ESPN” informuje, że na celowniku hiszpańskiego giganta znajduje się Mauricio Pochettino, który obecnie zasiada na ławce reprezentacji USA.

Mistrzostwa świata zbliżają się wielkimi krokami i trudno się spodziewać, że jedni z gospodarzy turnieju stracą lada moment selekcjonera. W przeszłości Real Madryt jednak był w stanie przed samym mundialem sięgnąć po trenera z reprezentacji. Czas pokaże, czy uda im się sięgnąć po Mauricio Pochettino. Ostatnie lata nie były udane dla Argentyńczyka, więc zainteresowanie Królewskich jest sporym zaskoczeniem.

Real Madryt już w następcą środę przystąpi do walki w pierwszym meczu 1/8 finału rozgrywek Ligi Mistrzów. Tego dnia Królewscy zmierzą się przed własną publicznością z Manchesterem City.