Real zagiął parol na francuskiego gwiazdora. Szykuje ogromną propozycję

Michael Olise jest obecnie jednym z najlepszych piłkarzy w Europie. Jak podaje Ekrem Konur, chrapkę na sprowadzenie gwiazdy Bayernu Monachium ma Real Madryt.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Michael Olise rozgrywa znakomity sezon w barwach Bayernu Monachium. W ostatnim wygranym 6:1 meczu Ligi Mistrzów przeciwko Atalancie Bergamo popisał się dubletem oraz asystą, potwierdzając swoją świetną dyspozycję. 24-letni skrzydłowy należy obecnie do najbardziej efektownych i produktywnych piłkarzy w Europie. Jego kreatywność, szybkość oraz umiejętność kreowania sytuacji bramkowych sprawiają, że jest niezwykle ważną postacią zespołu Die Roten. Nic więc dziwnego, że trzynastokrotny reprezentant Francji wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym.

Poczynania Olise’a bacznie monitoruje między innymi Real Madryt. Hiszpański klub znalazł się w trudnej sytuacji, ponieważ Rodrygo Goes doznał poważnej kontuzji po zerwaniu więzadła krzyżowego w kolanie. Władze z Santiago Bernabeu planują więc w letnim okienku transferowym wzmocnić ofensywę.

Sprowadzenie gwiazdy Bundesligi będzie jednak niezwykle trudne, ponieważ Bayern Monachium nie zamierza łatwo rozstawać się ze swoim zawodnikiem. Jak informuje Ekrem Konur, madrytczycy rozważają przygotowanie oferty opiewającej na około 160 milionów euro, aby sprawdzić stanowisko niemieckiego klubu. Hiszpanie planują także skontaktować się z obozem piłkarza, by zbudować grunt pod transfer w bliższej lub dalszej przyszłości.

Urodzony w Londynie reprezentant Francji występuje w koszulce ekipy Die Roten od lipca 2024 roku, kiedy przeniósł się na Allianz Arenę z Crystal Palace za 53 miliony euro. Od tamtej pory jego rozwój wyraźnie przyspieszył, a skrzydłowy stał się jednym z liderów niemieckiego zespołu. W trwającym sezonie rozegrał 37 spotkań, w których zdobył 15 bramek oraz zanotował aż 26 asyst. Według danych serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi 130 milionów euro, choć ewentualna transakcja mogłaby opiewać na jeszcze większą kwotę.