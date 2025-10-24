Pedri zgodził się na wielki transfer! Barcelona planuje hit

13:07, 24. października 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Don Balon

FC Barcelona planuje hitowy ruch na rynku transferowym. Jak podaje portal Don Balon, Pedri zaakceptował pomysł sprowadzenia Bernardo Silvy.

Pedri
Bernardo Silva może trafić do Barcelony

Barcelona od dłuższego czasu rozważa pozyskanie Bernardo Silvy. Portugalczyk może odejść z Manchesteru City, ponieważ jego kontrakt z angielskim klubem powoli dobiega końca. Jeśli nie przedłuży umowy, która obowiązuje do końca sezonu, może trafić do hiszpańskiego giganta na zasadzie wolnego transferu.

To ogromna szansa dla władz Blaugrany, które ze względu na trudną sytuację finansową szukają okazji na rynku transferowym. Co ciekawe sam Pedri miał dać zielone światło w sprawie tego ruchu. Młody pomocnik uważa, że Bernardo Silva mógłby pełnić rolę jego zmiennika, co pozwoliłoby mu uniknąć przeciążenia i potencjalnych kontuzji.

Z drugiej strony zawodnik może grać razem z Hiszpanem. 31-latek z pewnością pomógłby swoim doświadczeniem, a Hansi Flick zyskałby więcej opcji w środku pola.

Bernardo Silva nadal prezentuje bardzo wysoki poziom. Na Etihad Stadium odgrywa kluczową rolę jako kapitan zespołu, jednak coraz częściej mówi się o jego chęci zmiany otoczenia. Piłkarz od lat marzył o grze w Barcelonie.

Na razie wszystko zależy od decyzji reprezentanta Portugalii i Manchesteru City. Jeśli nie dojdzie do przedłużenia kontraktu, Blaugrana może to wykorzystać. Sprowadzenie gwiazdy Obywateli byłoby dla Dumy Katalonii sporym wzmocnieniem.

