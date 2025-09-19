FC Barcelona planuje bombę transferową. Gwiazda za darmo!

Barcelona obserwuje sytuację Bernardo Silvy, którego kontrakt z Manchesterem City wygasa w czerwcu, donosi "Fichajes". Portugalczyk będzie dostępny za darmo, co czyni go wielką okazją na rynku transferowym.

PA Images / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Bernardo Silva ponownie na celowniku FC Barcelony

Bernardo Silva od dawna figuruje na liście życzeń Barcelony. Klub z Camp Nou widzi w nim piłkarza, który mógłby stać się nowym liderem środka pola. Teraz pojawia się ku temu wyjątkowa okazja, bo jego umowa z Manchesterem City wygasa wraz z końcem sezonu.

Dyrektor sportowy Deco zamierza spotkać się z zawodnikiem i przedstawić mu projekt, który ma przekonać Portugalczyka do przenosin do Hiszpanii. W klubie panuje przekonanie, że profil Silvy idealnie pasuje do filozofii Hansiego Flicka. Pomocnik łączy kreatywność, drybling i świetne rozumienie gry w małych przestrzeniach. Dodatkowym atutem jest jego uniwersalność. Może występować zarówno na skrzydle, jak i w roli ofensywnego pomocnika.

Największą przeszkodą pozostają zarobki zawodnika. Bernardo otrzymuje w City pensję, która przekracza obecne możliwości finansowe Blaugrany. Jeśli miałby zagrać na Camp Nou, musiałby zgodzić się na znaczącą obniżkę wynagrodzenia.

Na korzyść Barcelony działa fakt, że 30-letni Portugalczyk może trafić do klubu bez opłaty transferowej. W obecnej sytuacji finansowej klubu taki ruch miałby ogromne znaczenie. Sprowadzenie piłkarza tej klasy za darmo byłoby nie tylko wzmocnieniem sportowym, ale i dobrym posunięciem marketingowym.

Silva wielokrotnie powtarzał, że w przyszłości chciałby wrócić do Benfiki, gdzie zaczynał karierę. Jednak jego otoczenie nie wyklucza, że przed powrotem do Lizbony zdecyduje się jeszcze na kilka sezonów w Barcelonie.

