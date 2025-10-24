Barcelona ma problem. Gwiazda nie pojawiła się na treningu przed El Clasico

FC Barcelona może mieć poważny problem przed starciem z Realem Madryt. Jak donosi SPORT, Jules Kounde opuścił drugi z rzędu trening, a jego występ w El Clasico stanął pod znakiem zapytania. Nie brakuje jednak dobrych wieści.

Sytuacja Barcelony z kontuzjami przed El Clasico

Do El Clasico zostały dwa dni. Tymczasem Jules Kounde, który już w czwartek nie uczestniczył w zajęciach z zespołem, w piątek ponownie nie pojawił się na treningu. Francuski obrońca ma drobny uraz, dlatego Hansi Flick być może będzie musiał rozważyć inne rozwiązania w defensywie. Czasu jest coraz mniej, ale klub wciąż ma nadzieję, że prawy obrońca zdąży wrócić na mecz z Realem Madryt.

Z drugiej strony Frenkie de Jong wrócił do pełnych treningów po krótkiej przerwie spowodowanej problemami żołądkowymi. Dla Barcelony to bardzo dobra wiadomość, bo holenderski pomocnik jest jednym z kluczowych zawodników środka pola.

Pojawiły się też wieści dotyczące Roberta Lewandowskiego. Jak donosi „SPORT” w klubowych obiektach był widziany osobisty fizjoterapeuta napastnika. Polak kontynuuje intensywną rehabilitację, a jego uraz goi się szybciej, niż przewidywano.

Jednak kapitan reprezentacji Polski raczej nie zdąży wrócić na El Clasico. Celem napastnika jest powrót na boisko na początku listopada.

Pojawiły się także dobre wieści w sprawie Raphinhi. Skrzydłowy odbył pierwszy pełny trening z grupą, prezentując wysoką intensywność. Plan zakłada, że w sobotę Brazylijczyk otrzyma zielone światło od sztabu medycznego tuż przed wylotem drużyny do Madrytu.

Niemal pewna jest obecność Brazylijczyka w kadrze, choć decyzja o ewentualnym występie od pierwszej minuty zapadnie dopiero po piątkowych zajęciach.

