Patrik Schick łączony z przenosinami do tureckiego giganta

Patrik Schick może kontynuować swoją karierę w lidze tureckiej. Chrapkę na pozyskanie czeskiego napastnika ma bowiem Galatasaray Stambuł - ujawnił Ekrem Konur.

Cal Sport Media / Alamy Na zdjęciu: Patrik Schick

Galatasaray Stambuł sonduje transfer Patrika Schicka

Galatasaray Stambuł planuje poważnie wzmocnić swój skład przed zamknięciem letniego rynku transferowego. Trener drużyny Lwów – Okan Buruk – liczy bowiem na zwiększenie rywalizacji w linii ataku, tym bardziej że wciąż niepewna jest przyszłość Victora Osimhena. Na celownik tureckiego giganta trafił więc doświadczony snajper z Bundesligi, który mógłby znacząco podnieść jakość w formacji ofensywnej.

Jak podaje w mediach społecznościowych Ekrem Konur, Galatasaray Stambuł rozpoczęło rozmowy z Bayerem Leverkusen w sprawie pozyskania Patrika Schicka. Trudno stwierdzić, czy klubowi znad Bosforu uda się sprowadzić czeskiego napastnika, ale jego włodarze zamierzają podjąć taką próbę. Zawodnik mógłby liczyć w Turcji na zdecydowanie wyższe zarobki, co może być istotnym argumentem w negocjacjach.

Schick z powodzeniem występuje w barwach ekipy Aptekarzy od września 2020 roku, kiedy przeniósł się do Leverkusen za 26,5 miliona euro z Romy. Skuteczny snajper wcześniej reprezentował również RB Lipsk, Sampdorię Genua oraz Spartę Pragę. 56-krotny reprezentant Czech rozegrał dla Bayeru 210 meczów, zdobył 103 bramki i zanotował 16 asyst. Jego wartość wynosi 18 milionów euro, a kontrakt piłkarza obowiązuje do 2030 roku.