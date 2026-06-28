Papszun mówi wprost. Domaga się w Legii nowych zawodników

Legia Warszawa sprowadziła tego lata czterech nowych zawodników, ale dla Marka Papszuna to wciąż za mało. Po wygranym sparingu trener mówił o potrzebie kolejnych wzmocnień drużyny.

fot. Mikołaj Barbanell Na zdjęciu: Marek Papszun

Legia musi się wzmocnić. Kadra ma poważne braki

Legia Warszawa w sobotę rozegrała pierwszy sparing, ogrywając 2-0 rezerwy Bayernu Monachium. To element przygotowań do nowego sezonu Ekstraklasy, gdzie oczywiście wynik nie jest najważniejszy. Marek Papszun na bieżąco komentuje sytuację kadrową drużyny i po raz kolejny daje do zrozumienia, że nie jest z niej w pełni zadowolony.

Do tej pory Legia sprowadziła czterech nowych zawodników – Zorana Arsenicia, Ivana Brkicia, Łukasza Zjawińskiego oraz Roberta Deziela Jr. W związku z problemami finansowymi skupia się na transferach bezgotówkowych, natomiast kolejne wzmocnienia stoją pod znakiem zapytania. Papszun nie ukrywa, że obecna kadra jest zbyt wąska, by walczyć o najwyższe cele.

Problemem jest przede wszystkim sytuacja w środku pola. Po poprzednim sezonie Legia straciła Juergena Elitima, który nie przedłużył wygasającej umowy. Sensacyjnie rozstała się też z Kacprem Urbańskim – po rozwiązaniu kontraktu ten dołączył do Górnika Zabrze. Wojskowi na pewno potrzebują wzmocnić tę formację.

– Niezbędne są na pewno wzmocnienia. Czy będzie to środkowy pomocnik? Nie chcę wchodzić w takie konkrety. (…) Widzicie, że przyjechała z nami także grupa młodych zawodników. Chcemy dać im szansę, a jednocześnie sprawdzić naszych piłkarzy na różnych pozycjach – przekazał Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

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