Oskar Wójcik dostał ofertę. Zaskakujący kierunek

22:39, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Meczyki.pl / Tomasz Włodarczyk

Oskar Wójcik ma ofertę z Werderu Brema - ujawnił Tomasz Włodarczyk z Meczyki.pl. Niemiecki klub prowadzi rozmowy z Cracovią w sprawie transferu reprezentanta Polski.

Oskar Wójcik
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Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Oskar Wójcik

Werder Brema wysłał ofertę za Oskara Wójcika

Oskar Wójcik w minionym sezonie prezentował solidną formę w barwach Cracovii. Występujący na pozycji środkowego obrońcy zawodnik rozegrał łącznie 33 mecze we wszystkich rozgrywkach. W maju został powołany przez Jana Urbana do reprezentacji Polski na mecze z Nigerią (2:2) i Ukrainą (0:2).

W spotkaniu z naszymi wschodnimi sąsiadami zadebiutował w kadrze narodowej, wchodząc na boisko na początku drugiej połowy. Jak informuje teraz Tomasz Włodarczyk z serwisu Meczyki.pl, Werder Brema wykazuje zainteresowanie 22-letnim stoperem. Niemiecki klub miał już złożyć ofertę za zawodnika pochodzącego z Tarnowa.

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W klubie z Bremy występują już Dawid Kownacki oraz Dariusz Stelmach, co może dodatkowo ułatwiać ewentualną adaptację polskiego obrońcy. Według doniesień, Wójcik jest otwarty na transfer, a projekt Werderu oraz możliwość gry w Bundeslidze są dla niego atrakcyjną perspektywą.

Rozmowy pomiędzy Werderem a Cracovią w sprawie potencjalnego transferu już się rozpoczęły i mogą nabierać tempa w najbliższych tygodniach. Według serwisu Transfermarkt.de, wartość rynkowa polskiego stopera wynosi 5 milionów euro. W ostatnich tygodniach zawodnik był również łączony z takimi klubami, jak Fiorentina, Torino czy Coventry City.

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