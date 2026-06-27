Man United najbliżej dużego transferu. Real i PSG nie mają czego szukać

22:22, 27. czerwca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek Źródło:  Matteo Moretto

Manchester United jest jednym z kilku klubów, które widziałyby u siebie Mateusa Fernandesa. Jak podaje Matteo Moretto, Czerwone Diabły są faworytem w wyścigu o Portugalczyka.

Michael Carrick
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Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Michael Carrick

Mateus Fernandes blisko Man United

Manchester United w porównaniu do innych klubów nie sfinalizował jeszcze ani jednego transferu przed startem sezonu 2026/2027. Podopieczni Michaela Carricka w poprzedniej kampanii zajęli 3. miejsce, więc zakwalifikowali się do Ligi Mistrzów. Wzmocnienia są więc potrzebne, aby rywalizować na wyższym poziomie w elitarnych rozgrywkach. Kibice muszą jednak uzbroić się w cierpliwość.

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Wygląda na to, że 20-krotni mistrzowie Anglii skupiają się na wzmocnieniu środka pola. Praktycznie przesądzone jest, że do drużyny dołączy Ederson, czyli pomocnik Atalanty. Kolejnym piłkarzem drugiej linii ma być spadkowicz z Premier League – Mateus Fernandes.

Portugalczyk ostatni sezon spędził w West Hamie, który sensacyjnie pożegnał się z angielską elitą. 21-latek uchodzi za duży talent, więc nie dziwi fakt, że zainteresowani nim jest bardzo duże. Do tej pory faworytami byli Real Madryt i Paris Saint-Germain. Wszystko wskazuje na to, że Mateus Fernandes pozostanie jednak na wyspach. Do wyścigu dołączył m.in. Tottenham, a także Man United.

Z doniesień Matteo Moretto wynika, że to właśnie Man United jest faworytem w walce o reprezentanta Portugalii. Czerwone Diabły są gotowe poprawić ofertę kontraktu, aby przekonać piłkarza. Planowane są również rozmowy bezpośrednio z West Hamem.

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