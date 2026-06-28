Nowy nabytek Legii kontuzjowany. Opuścił pierwszy sparing

Legia Warszawa w pierwszym letnim sparingu pokonała rezerwy Bayernu Monachium 2-0. Na murawie zabrakło Łukasza Zjawińskiego, który zmaga się z urazem. Opowiedział o nim Marek Papszun.

fot. BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Kibice Legii

Kibice Legii muszą jeszcze poczekać na Zjawińskiego

Legia Warszawa w sobotę rozegrała pierwszy letni sparing, pokonując 2-0 rezerwy Bayernu Monachium. Do siatki w tym meczu trafiali Bartosz Kapustka oraz Rafał Adamski. Na murawie zabrakło z kolei Łukasza Zjawińskiego, który kilka tygodni temu zamienił Polonię Warszawa na inną drużynę ze stolicy Polski. Po dwóch świetnych sezonach na zapleczu Ekstraklasy dołączył do ekipy Wojskowych.

Zjawiński opuścił sobotni sparing Legii z powodu problemów zdrowotnych. Uraz nie jest poważny, ale sztab szkoleniowy postanowił nie ryzykować i dał mu odpocząć. Marek Papszun potwierdził, że wkrótce napastnik powinien wrócić do pełnej sprawności, bowiem ostatnio już brał udział w treningu.

– Łukasz Zjawiński miał uraz, którego nabawił się jeszcze w Warszawie. W sobotę rano trenował, ale zgłosił lekkie dolegliwości. Nie chcieliśmy ryzykować, bo to dopiero początek przygotowań i pierwszy sparing, dlatego nie wystąpił – tak wyjaśnił absencję napastnika Papszun, cytowany przez portal Legia.net.

Na przestrzeni ostatnich miesięcy Zjawiński był łączony z wieloma klubami – między innymi Wisłą Kraków czy Cracovią. Finalnie postanowił dołączyć do Legii, gdzie grał już za czasów piłki juniorskiej. Stołeczny klub po raz kolejny sięgnął natomiast po zawodnika, który błyszczał w pierwszej lidze – zimą na takiej zasadzie ściągnął Adamskiego, co okazało się świetnym ruchem.

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