Tabela końcowa grupy L. Kto awansował, a kto odpadł?

10:06, 28. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W nocy z soboty na niedzielę doszło do decydujących rozstrzygnięć w grupie L. Sprawdź, kto awansował do fazy pucharowej wraz z Anglią.

Ivan Perisić i Luka Modrić
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Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Ivan Perisić i Luka Modrić

Końcowa tabela grupy L Mistrzostw Świata 2026

Ostatnia seria gier grupy L Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęła się o 23:00 czasu polskiego w sobotę i zakończyła się już następnego dnia w okolicach godziny 1:00. Znajdująca się na pierwszej pozycji Anglia zmierzyła się z Panamą, którą pokonała 2:0 po bramkach Jude’a Bellinghama i Harry’ego Kane’a.

Tyn samym kadra Thomasa Tuchela zapewniła sobie bezpośredni awans z pierwszego miejsca. Dużo większe napięcie było jednak w rywalizacji Chorwatów z Ghaną. Luka Modrić i jego zespół znajdowali się na trzeciej pozycji z dorobkiem trzech punktów, więc do awansu potrzebowali przynajmniej remisu.

W 31. minucie Petar Susić zdobył bramkę zza pola karnego. W drugiej połowie wynik meczu wyrównał Derrick Luckassen, aż wreszcie w 83. minucie losy spotkania rozstrzygnął Nikola Vlasić, zdobywając gola na wagę zwycięstwa po podaniu od Luki Modricia. Mimo porażki 1:2, Ghana również awansowała z trzeciego miejsca, dzięki czterem zdobytym punktom we wcześniejszych spotkaniach.

MiejsceReprezentacjaMeczePunktyBramki
1.Anglia376:2
2.Chorwacja365:5
3.Ghana342:2
4.Panama300:4
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Anglia swój mecz 1/16 finału zagra 1 lipca z DR Konga. Na Chorwację czeka z kolei reprezentacja Portugalii, z którą zmierzy się 3 lipca. Natomiast dzień później Ghana będzie rywalizować z Kolumbią.

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