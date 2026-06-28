Tabela końcowa grupy L. Kto awansował, a kto odpadł?

W nocy z soboty na niedzielę doszło do decydujących rozstrzygnięć w grupie L. Sprawdź, kto awansował do fazy pucharowej wraz z Anglią.

Pixsell / Alamy Na zdjęciu: Ivan Perisić i Luka Modrić

Końcowa tabela grupy L Mistrzostw Świata 2026

Ostatnia seria gier grupy L Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęła się o 23:00 czasu polskiego w sobotę i zakończyła się już następnego dnia w okolicach godziny 1:00. Znajdująca się na pierwszej pozycji Anglia zmierzyła się z Panamą, którą pokonała 2:0 po bramkach Jude’a Bellinghama i Harry’ego Kane’a.

Tyn samym kadra Thomasa Tuchela zapewniła sobie bezpośredni awans z pierwszego miejsca. Dużo większe napięcie było jednak w rywalizacji Chorwatów z Ghaną. Luka Modrić i jego zespół znajdowali się na trzeciej pozycji z dorobkiem trzech punktów, więc do awansu potrzebowali przynajmniej remisu.

W 31. minucie Petar Susić zdobył bramkę zza pola karnego. W drugiej połowie wynik meczu wyrównał Derrick Luckassen, aż wreszcie w 83. minucie losy spotkania rozstrzygnął Nikola Vlasić, zdobywając gola na wagę zwycięstwa po podaniu od Luki Modricia. Mimo porażki 1:2, Ghana również awansowała z trzeciego miejsca, dzięki czterem zdobytym punktom we wcześniejszych spotkaniach.

Miejsce Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. Anglia 3 7 6:2 2. Chorwacja 3 6 5:5 3. Ghana 3 4 2:2 4. Panama 3 0 0:4

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Anglia swój mecz 1/16 finału zagra 1 lipca z DR Konga. Na Chorwację czeka z kolei reprezentacja Portugalii, z którą zmierzy się 3 lipca. Natomiast dzień później Ghana będzie rywalizować z Kolumbią.