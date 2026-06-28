Tabela końcowa grupy L. Kto awansował, a kto odpadł?

Końcowa tabela grupy L Mistrzostw Świata 2026
Ostatnia seria gier grupy L Mistrzostw Świata 2026 rozpoczęła się o 23:00 czasu polskiego w sobotę i zakończyła się już następnego dnia w okolicach godziny 1:00. Znajdująca się na pierwszej pozycji Anglia zmierzyła się z Panamą, którą pokonała 2:0 po bramkach Jude’a Bellinghama i Harry’ego Kane’a.
Tyn samym kadra Thomasa Tuchela zapewniła sobie bezpośredni awans z pierwszego miejsca. Dużo większe napięcie było jednak w rywalizacji Chorwatów z Ghaną. Luka Modrić i jego zespół znajdowali się na trzeciej pozycji z dorobkiem trzech punktów, więc do awansu potrzebowali przynajmniej remisu.
W 31. minucie Petar Susić zdobył bramkę zza pola karnego. W drugiej połowie wynik meczu wyrównał Derrick Luckassen, aż wreszcie w 83. minucie losy spotkania rozstrzygnął Nikola Vlasić, zdobywając gola na wagę zwycięstwa po podaniu od Luki Modricia. Mimo porażki 1:2, Ghana również awansowała z trzeciego miejsca, dzięki czterem zdobytym punktom we wcześniejszych spotkaniach.
|Miejsce
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|Anglia
|3
|7
|6:2
|2.
|Chorwacja
|3
|6
|5:5
|3.
|Ghana
|3
|4
|2:2
|4.
|Panama
|3
|0
|0:4
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Anglia swój mecz 1/16 finału zagra 1 lipca z DR Konga. Na Chorwację czeka z kolei reprezentacja Portugalii, z którą zmierzy się 3 lipca. Natomiast dzień później Ghana będzie rywalizować z Kolumbią.