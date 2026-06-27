Górnik Zabrze potwierdza transfer. Prosto z Legii Warszawa

Górnik Zabrze poinformował, że Kacper Urbański podpisał z zespołem umowę do końca czerwca 2028 roku. Ten transfer to szansa na odbudowę jego kariery.

BEAUTIFUL SPORTS Pressphoto Agency / Alamy Na zdjęciu: Michal Gasparik

Górnik ma nowego ofensywnego pomocnika

Górnik Zabrze ma spore ambicje przed startem najbliższego sezonu. Trójkolorowi liczą bowiem nie tylko na grę w europejskich pucharach, a najlepiej w Lidze Mistrzów, ale także na sukces w PKO Ekstraklasie, a także w Pucharze Polski. Właściwie wydaje się, że na dobre wrócili oni do czołówki zespołów naszej ligi. Wszystko rzecz jasna potwierdzi się jednak na boisku.

Mają w tym pomóc jednak transfery. Jednym z nich został Kacper Urbański. Były ofensywny pomocnik Legii Warszawa dzisiaj pożegnał się z klubem i już został ogłoszony jako nowy gracz Zabrzan. Na Górnym Śląsku podpisał kontrakt do końca czerwca 2028 roku.

– Jestem podekscytowany nowym wyzwaniem, które mnie czeka. Nie mogę się doczekać rozpoczęcia sezonu, w którym będziemy nie tylko jako drużyna, ale cała społeczność Górnika Zabrze walczyli o najwyższe cele. Już poczułem po części rodzinną atmosferę tego klubu i jestem zdeterminowany, aby na boisku sprostać oczekiwaniom wszystkich kibiców. Jadymy Durś – powiedział piłkarz w rozmowie z mediami klubowymi.

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Kacper Urbański w minionym sezonie rozegrał w sumie 28 spotkań, w których zdobył jednego gola oraz zanotował trzy asysty. Serwis „Transfermarkt” wycenia 5-krotnego reprezentanta Polski na dwa miliony euro. W przeszłości ofensywny pomocnik zaliczył prawie 40 spotkań w Serie A oraz cztery starcia w Lidze Mistrzów. W barwach Bolonii notował bardzo dobre miesiące, ale od tamtego momentu jego kariera rozwija się źle.

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