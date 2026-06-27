Z tym klubem dogadał się Ronaldo. Wypłynęło po latach

Cristiano Ronaldo, gdy odchodził z Realu Madryt w 2018 roku, trafił do Serie A. Okazuje się, że zamiast Juventusu mógł grać w innym klubie. Po latach ujawniono, że dogadał się z AC Milanem. O niedoszłym transferze opowiedział Massimiliano Mirabelli.

Independent Photo Agency/ Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Ronaldo był dogadany z AC Milanem, ale transfer upadł

Cristiano Ronaldo to jeden z najwybitniejszych piłkarzy wszechczasów. Na swoim koncie ma niezliczone rekordy, nagrody indywidualne oraz drużynowe. W trakcie kariery grał w najlepszych klubach na świecie jak Manchester United, Real Madryt czy Juventus.

Najlepszy okres w karierze notował, gdy bronił barw Los Blancos. Z hiszpańskim zespołem był związany w latach 2009-2018. Gdy odchodził z Realu Madryt, wybrał Juventus. Okazuje się jednak, że wcześniej był dogadany z innym włoskim gigantem. Ronaldo był nastawiony na transfer do AC Milanu. Ówczesny dyrektor sportowy po latach ujawnił szczegóły niedoszłego transferu.

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W tamtym czasie Milan miał przejść poważne zmiany kadrowe. Mirabelli dostał za zadanie odmłodzić kadrę, ale także sprowadzić gwiazdę światowego formatu. Wybór padł na Ronaldo, który zgodził się na przejście do Rossonerich, mimo że mieli grać w Lidze Europy.

– Przygotowaliśmy propozycję i projekt. Cristiano Ronaldo uznał go za bardzo interesujący. Gdy rozmawialiśmy z nim, razem ze Marco Fassone i Gennaro Gattuso, powiedział: „Przyjdę do Milanu. Nigdy wcześniej nie grałem w Lidze Europy, więc przyjdę, żeby ją wygrać„ – ujawnił Massimiliano Mirabelli, cytowany przez serwis sempremilan.com.

Ronaldo jak podkreśla były dyrektor Milanu, był niezwykle zmotywowany przed przyjściem do klubu. Milan dogadał się z Realem Madryt, a także agentem zawodnika. Gdy wszystko było ustalone, chińscy właściciele wycofali się z tego pomysłu, a Portugalczyk finalnie zakotwiczył w Juventusie. W barwach Starej Damy rozegrał 134 spotkania, w których strzelił 101 bramek i zaliczył 28 asyst.

– Był niezwykle zmotywowany. Wcale nie przeszkadzało mu to, że nie grałby w Lidze Mistrzów. Chciał wygrać Ligę Europy. Naprawdę bardzo mu na tym zależało. Osiągnęliśmy pełne porozumienie z Realem Madryt oraz Jorge Mendesem. Wszystko było uzgodnione. Ostatecznie jednak transfer nie doszedł do skutku. Chińscy właściciele wycofali się z transakcji – dodał były dyrektor sportowy Milanu.