Real Madryt planuje wyprzedaż. Mourinho skreślił siedmiu piłkarzy

Real Madryt planuje czystkę w składzie. Na sprzedaż zostanie wystawionych siedmiu piłkarzy. Jose Mourinho nie widzi dla nich miejsca w swoich planach - twierdzi AS.

Alexandre Sousa / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

Siedmiu piłkarzy skreślonych przez Mourinho. Real ma ich sprzedać

Real Madryt do tej pory skupiał się bardziej na transferach przychodzących. Sfinalizowali trzy wzmocnienia, a czwarte jest w drodze. Nowymi piłkarzami Los Blancos zostali: Bernardo Silva, Marc Cucurella i Ibrahima Konate. Kibice wciąż czekają na ogłoszenie Denzela Dumfriesa. Żeby przejść do następnych transferów, muszą wyczyścić kadrę pierwszego zespołu i zebrać fundusze.

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Wiadomo, że lada moment wykupią Nico Paza tylko po to, żeby od razu sprzedać go do Como za 60 milionów euro. Będzie to zysk w postaci 50 milionów euro. Do tego ma dojść jeszcze suma przychodów z tytułu sprzedaży aż siedmiu zawodników.

Z doniesień dziennika AS wynika, że Jose Mourinho skreślił siedmiu piłkarzy, których nie widzi w planach na przyszłość. Wśród najgłośniejszych nazwisk można wymienić Aureliena Tchouameniego i Eduardo Camavingę. Ponadto znaleźli się tam również młodzi piłkarze jak Gonzalo Garcia, Franco Mastantuono i Raul Asencio, a także rezerwowi Fran Garcia i Brahim Diaz.

Nie wiadomo, czy każdy z nich opuści klub definitywnie. W grę wchodzą wypożyczenia zwłaszcza takich graczy jak Mastantuono czy Gonzalo. Natomiast w przypadku Camavingi czy Tchouameniego mowa prawdopodobnie o definitywnym rozstaniu.

Jeszcze nie wiadomo, kiedy Real Madryt rozpocznie sezon. Terminarz La Liga zostanie wylosowany w przyszłym tygodniu. Wiadomo jedynie, że 1. kolejka odbędzie się w dniach 15-16 sierpnia.