Algieria – Austria: typy i kursy. Afryka czy Europa? Stawką faza pucharowa

Algieria - Austria: typy i kursy na mecz mistrzostw świata 2026. Zachęcamy do zapoznania się z zapowiedzią tego spotkania na naszym portalu.

ZUMA Press, Inc/ Alamy Na zdjęciu: Riyad Mahrez

Algieria Austria Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 17:36

Algieria – Austria: typy bukmacherskie

W niedzielę 28 czerwca czeka nas mecz z udziałem drużyn, które między sobą rozstrzygną kwestię drugiego i trzeciego miejsca w grupie J mistrzostw świata 2026. Na Arrowhead Stadium w Kansas City zagrają Algieria i Austria. Zespoły te zdobyły dotychczas po trzy punkty, ale mimo tego nie są pewny gry w fazie pucharowej. Z ich perspektywy najkorzystniejszy może okazać się podział punktów. Mój typ: obie drużyny strzelą.

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Algieria – Austria: ostatnie wyniki

Reprezentacja Algierii miała możliwie najtrudniejszy start ze wszystkich uczestników mistrzostw świata. Jej przeciwnikiem był obrońca trofeum. Zawodnikiem nie do zatrzymania okazał się Leo Messi, który zdobył hat-tricka. W efekcie Algieria przegrała 0:3 z Argentyną. W drugiej serii gier zespół z Afryki spisał się już lepiej, dzięki czemu pokonał 2:1 Jordanię.

Odwrotny kalendarz gier na turnieju w USA, Kanadzie oraz Meksyku miała reprezentacja Austrii. Turniej zaczęła ona od pojedynku z Jordanią, który nie bez problemów udało jej się wygrać 3:1. Austriacy w drugiej kolejce podejmowali Argentynę, z którą przegrali 0:2 po dwóch trafieniach Leo Messiego.

Algieria – Austria: historia

Reprezentacje te zagrały ze sobą tylko raz. Pojedynek ten odbył się w pierwszej rundzie mistrzostw świata 1982. Lepsza okazała się wówczas Austria, która pokonała Algierię 2:0.

Algieria – Austria: kursy bukmacherskie

Bukmacherscy analitycy jako faworyta tej rywalizacji wskazują Austrię, czego dowodzi kurs 3.20. Współczynnik na remis to 2.12. Z kolei wygraną Algierii możesz zagrać po kursie 3.90. Rejestrując konto w STS podaj nasz kod promocyjny GOAL, a będziesz mógł odebrać zakład bez ryzyka do 100 złotych oraz bonus od wpłat do 660 złotych.

Algieria Austria 3.90 2.12 3.20 Kursy mogą ulec zmianie. Aktualizacja z dnia: 27 czerwca 2026 17:36

Algieria – Austria: kto wygra?

Jak zakończy się mecz? Wygrana Algierii

Remis

Wygrana Austrii Wygrana Algierii

Remis

Wygrana Austrii 0 Votes

Algieria – Austria: przewidywane składy

Algieria: Zidane; Belghali, Mandi, Bensebaini, Ait Nouri; Bentaleb, Benbouali, Mahrez, Maza, Chaibi; Gouiri

Austria: A Schlager; Posch, Danso, Alaba, Laimer; Seiwald, X Schlager, Schmid, Wanner, Sabitzer; Arnautovic

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Algieria – Austria: transmisja meczu

Pojedynek między Algierią a Austrią będzie transmitowany zarówno w tradycyjnej telewizji, jak i internecie. Mecz odbędzie się w niedzielę (28 czerwca) o godzinie 04:00. Spotkanie w ramach mistrzostw świata 2026 możesz obejrzeć na kanale telewizyjnym TVP Sport, a także w serwisie streamingowym tvpsport.pl. Zawody skomentują Jonasz Zasowski i Bartłomiej Kalinkowski.

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