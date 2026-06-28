Olise dał się przekonać! Mbappe pracuje nad hitowym transferem

Kylian Mbappe uważa, że Michael Olise byłby idealnym wzmocnieniem Realu Madryt. "El Nacional" informuje, że miał nawet podczas tego mundialu przekonać gwiazdę Bayernu Monachium do transferu.

fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Kylian Mbappe

Olise dołączy do Mbappe w Realu? To marzenie gwiazdora

Real Madryt sprowadził już tego lata Ibrahimę Konate, Marca Cucurellę i Bernardo Silvę, a niebawem oficjalnie ogłosi też transfer Denzela Dumfriesa. Na tym nie koniec – Jose Mourinho domaga się jeszcze jednego stopera oraz środkowego pomocnika. Jednocześnie Florentino Perez nie wyklucza gwiazdorskiego transferu do ofensywy – Królewscy złożyli niedawno ofertę za Juliana Alvareza, lecz ta została odrzucona. Są również łączeni z Michaelem Olise, liderem Bayernu Monachium oraz reprezentacji Francji.

Skrzydłowy ma za sobą świetny sezon, a wybitną dyspozycję potwierdza też na trwającym mundialu. Bardzo dobrze układa się jego współpraca z Kylianem Mbappe – trzykrotnie asystował już przy jego trafieniach.

Gwiazdor Realu Madryt uważa, że ściągnięcie Olise na Santiago Bernabeu byłoby strzałem w dziesiątkę i najlepszym możliwym wzmocnieniem. Mało tego, w tej sprawie działa osobiście, bowiem wykorzystuje trwający mundial do tego, by przekonać kolegę z reprezentacji do transferu. „El Nacional” ujawnia, że zrobił to skutecznie – Olise wyobraża sobie przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii nawet tego lata.

Problem w tym, że o sprzedaży nie myśli Bayern. Real musiałby wyłożyć na Olise rekordową kwotę, przekraczającą 200 milionów euro. Być może sygnał do działania da sam zawodnik, jeśli w jasny sposób zakomunikuje, jakie ma plany na przyszłość.

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