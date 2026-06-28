Olise dał się przekonać! Mbappe pracuje nad hitowym transferem

11:24, 28. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  El Nacional

Kylian Mbappe uważa, że Michael Olise byłby idealnym wzmocnieniem Realu Madryt. "El Nacional" informuje, że miał nawet podczas tego mundialu przekonać gwiazdę Bayernu Monachium do transferu.

Michael Olise i Kylian Mbappe
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fot. Nicolò Campo / Alamy Na zdjęciu: Michael Olise i Kylian Mbappe

Olise dołączy do Mbappe w Realu? To marzenie gwiazdora

Real Madryt sprowadził już tego lata Ibrahimę Konate, Marca Cucurellę i Bernardo Silvę, a niebawem oficjalnie ogłosi też transfer Denzela Dumfriesa. Na tym nie koniec – Jose Mourinho domaga się jeszcze jednego stopera oraz środkowego pomocnika. Jednocześnie Florentino Perez nie wyklucza gwiazdorskiego transferu do ofensywy – Królewscy złożyli niedawno ofertę za Juliana Alvareza, lecz ta została odrzucona. Są również łączeni z Michaelem Olise, liderem Bayernu Monachium oraz reprezentacji Francji.

Skrzydłowy ma za sobą świetny sezon, a wybitną dyspozycję potwierdza też na trwającym mundialu. Bardzo dobrze układa się jego współpraca z Kylianem Mbappe – trzykrotnie asystował już przy jego trafieniach.

Gwiazdor Realu Madryt uważa, że ściągnięcie Olise na Santiago Bernabeu byłoby strzałem w dziesiątkę i najlepszym możliwym wzmocnieniem. Mało tego, w tej sprawie działa osobiście, bowiem wykorzystuje trwający mundial do tego, by przekonać kolegę z reprezentacji do transferu. „El Nacional” ujawnia, że zrobił to skutecznie – Olise wyobraża sobie przeprowadzkę do stolicy Hiszpanii nawet tego lata.

Problem w tym, że o sprzedaży nie myśli Bayern. Real musiałby wyłożyć na Olise rekordową kwotę, przekraczającą 200 milionów euro. Być może sygnał do działania da sam zawodnik, jeśli w jasny sposób zakomunikuje, jakie ma plany na przyszłość.

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