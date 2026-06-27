Lech Poznań sprzedał pomocnika. Transfer prosto do Serie A!

19:58, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Lech Poznań

Lech Poznań rozstał się z Kornelem Lismanem. 20-letni pomocnik na zasadzie transferu definitywnego przeniósł się do Venezii, beniaminka Serie A.

Niels Frederiksen
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Ernest Kolodziej / Alamy Na zdjęciu: Niels Frederiksen

Kornel Lisman dołączył do Venezii

Lech Poznań zdobył drugie mistrzostwo Polski z rzędu i już szykuje się do rywalizacji w eliminacjach Ligi Mistrzów. Kolejorz aktywnie działa na rynku transferowym, wzmacniając kadrę przed wymagającym sezonem.

Do klubu trafili już tego lata Allahyar Sayyadmanesh z KVC Westerlo, Mateusz Lis z tureckiego Goztepe SK oraz Terry Yegbe z FC Metz. W planach są także kolejne transfery, a na liście życzeń znajdują się Gustav Berggren oraz Tamas Svetlin.

W sobotnie popołudnie poznański klub poinformował o rozstaniu z Kornelem Lismanem, który przeniósł się do Venezii. Pomocnik przeszedł pozytywnie testy medyczne w włoskim klubie i podpisał kontrakt do czerwca 2030 roku z opcją przedłużenia o kolejny sezon.

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Jak wcześniej informował Tomasz Włodarczyk w serwisie Meczyki.pl, kwota transferu 20-letniego zawodnika ma zamknąć się na poziomie około 2,5 miliona euro plus bonusy. W minionym sezonie Lisman rozegrał 20 spotkań w pierwszym zespole Lecha. W tym czasie zdobył jedną bramkę i zanotował dwie asysty.

Nowym klubem Polaka został beniaminek Serie A. Sam zawodnik nie krył zadowolenia z transferu. – Zdecydowałem się dołączyć do Venezii, ponieważ klub śledził mnie od roku i byłem pod ogromnym wrażeniem. Dyrektor Antonelli obdarzył mnie dużym zaufaniem, szczegółowo opisując projekt klubu. To dla mnie wielka szansa i przyjemność być tutaj – przyznał Lisman.

– Venezia to ważny klub, z niezwykłymi kibicami i niesamowitą atmosferą na stadionie. Co więcej, widziałem ogromne wsparcie kibiców nawet w trudnych momentach i naprawdę zrobiło to na mnie duże wrażenie – dodał w klubowych mediach Venezii.

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