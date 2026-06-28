Tabela końcowa grupy K. Kto zajął pierwsze miejsce?

W nocy z soboty na niedzielę doszło do ostatecznych rozstrzygnięć grupy K. Sprawdź, kto awansował z "grupy Ronaldo".

SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Końcowa tabela grupy K Mistrzostw Świata 2026

W niedzielę o 1:30 polskiego czasu odbyła się ostatnia kolejka grupy K Mundialu 2026. Przed nią kibice czekali na starcie Portugalii z Kolumbii, bowiem obie reprezentacje bezpośrednio rywalizowały o pierwsze miejsce.

Mimo dużych oczekiwań i wielu ciekawych sytuacji spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Bohaterem meczu był chociażby Diogo Costa, który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

Bramki i to aż 4 padły w drugim meczu. Na początku Uzbekistan zaskoczył DR Konga za sprawą trafienia Eldora Shomurodova. Jednak w drugiej połowie Yoane Wissa wykorzystał rzut karny, doprowadzając do remisu, a póżniej Fiston Mayele i ponownie Wissa zdobyli kolejne gole, zapewniając DR Konga zwycięstwo 3:1 i awans z 3. miejsca do fazy pucharowej.

Miejsce Reprezentacja Mecze Punkty Bramki 1. Kolumbia 3 7 4:1 2. Portugalia 3 5 6:1 3. DR Konga 3 4 4:3 4. Uzbekistan 3 0 2:11

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W 1/16 finału Kolumbia 4 lipca zagra z Ghaną, dzień wcześniej Portugalię czeka starcie z Chorwacją, a DR Konga 1 lipca zmierzy się z Anglią.