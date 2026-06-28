Tabela końcowa grupy K. Kto zajął pierwsze miejsce?

Końcowa tabela grupy K Mistrzostw Świata 2026
W niedzielę o 1:30 polskiego czasu odbyła się ostatnia kolejka grupy K Mundialu 2026. Przed nią kibice czekali na starcie Portugalii z Kolumbii, bowiem obie reprezentacje bezpośrednio rywalizowały o pierwsze miejsce.
Mimo dużych oczekiwań i wielu ciekawych sytuacji spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Bohaterem meczu był chociażby Diogo Costa, który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.
Bramki i to aż 4 padły w drugim meczu. Na początku Uzbekistan zaskoczył DR Konga za sprawą trafienia Eldora Shomurodova. Jednak w drugiej połowie Yoane Wissa wykorzystał rzut karny, doprowadzając do remisu, a póżniej Fiston Mayele i ponownie Wissa zdobyli kolejne gole, zapewniając DR Konga zwycięstwo 3:1 i awans z 3. miejsca do fazy pucharowej.
|Miejsce
|Reprezentacja
|Mecze
|Punkty
|Bramki
|1.
|Kolumbia
|3
|7
|4:1
|2.
|Portugalia
|3
|5
|6:1
|3.
|DR Konga
|3
|4
|4:3
|4.
|Uzbekistan
|3
|0
|2:11
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W 1/16 finału Kolumbia 4 lipca zagra z Ghaną, dzień wcześniej Portugalię czeka starcie z Chorwacją, a DR Konga 1 lipca zmierzy się z Anglią.