Tabela końcowa grupy K. Kto zajął pierwsze miejsce?

09:20, 28. czerwca 2026
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  Goal.pl

W nocy z soboty na niedzielę doszło do ostatecznych rozstrzygnięć grupy K. Sprawdź, kto awansował z "grupy Ronaldo".

Cristiano Ronaldo
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SPP Sport Press Photo. / Alamy Na zdjęciu: Cristiano Ronaldo

Końcowa tabela grupy K Mistrzostw Świata 2026

W niedzielę o 1:30 polskiego czasu odbyła się ostatnia kolejka grupy K Mundialu 2026. Przed nią kibice czekali na starcie Portugalii z Kolumbii, bowiem obie reprezentacje bezpośrednio rywalizowały o pierwsze miejsce.

Mimo dużych oczekiwań i wielu ciekawych sytuacji spotkanie zakończyło się bezbramkowym remisem. Bohaterem meczu był chociażby Diogo Costa, który popisał się kilkoma świetnymi interwencjami.

Bramki i to aż 4 padły w drugim meczu. Na początku Uzbekistan zaskoczył DR Konga za sprawą trafienia Eldora Shomurodova. Jednak w drugiej połowie Yoane Wissa wykorzystał rzut karny, doprowadzając do remisu, a póżniej Fiston Mayele i ponownie Wissa zdobyli kolejne gole, zapewniając DR Konga zwycięstwo 3:1 i awans z 3. miejsca do fazy pucharowej.

MiejsceReprezentacjaMeczePunktyBramki
1.Kolumbia374:1
2.Portugalia356:1
3.DR Konga344:3
4.Uzbekistan302:11
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W 1/16 finału Kolumbia 4 lipca zagra z Ghaną, dzień wcześniej Portugalię czeka starcie z Chorwacją, a DR Konga 1 lipca zmierzy się z Anglią.

Pełny terminarz MŚ 2026 ->

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