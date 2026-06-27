Liverpool wycenił swoją gwiazdę. W grze ponad 70 mln euro

Tottenham Hotspur poważnie rozważa transfer Cody’ego Gakpo z Liverpoolu. Jak ujawnia "TEAMtalk", The Reds są gotowi rozważyć oferty opiewające na około 70 milionów euro za reprezentanta Holandii.

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Andoni Iraola

Cody Gakpo na celowniku Tottenhamu Hotpsur

Liverpool sprowadził Cody’ego Gakpo z PSV Eindhoven trzy i pół roku temu za 42 miliony euro. Od tego czasu reprezentant Holandii rozegrał 180 spotkań w barwach The Reds, zdobywając 50 bramek. Miniona kampania nie była jednak dla skrzydłowego szczególnie udana.

Gakpo nie prezentował równej formy, przez co coraz częściej zaczęły pojawiać się spekulacje dotyczące jego przyszłości. Część kibiców Liverpoolu otwarcie krytykowała jego występy, a wokół zawodnika narastały wątpliwości dotyczące jego dalszej roli w drużynie.

Sytuację uważnie monitoruje Tottenham Hotspur, który poszukuje wzmocnień ofensywy przed nowym sezonem. Roberto De Zerbi chce zwiększyć rywalizację na lewej stronie ofensywny i uważa Gakpo za zawodnika idealnie pasującego do jego systemu gry.

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Według medialnych doniesień, pomiędzy klubami doszło już do wstępnych rozmów. Szacuje się, że Tottenham musiałby wyłożyć ponad 70 milionów euro, by przekonać Liverpool do sprzedaży skrzydłowego. Jak podkreślają dziennikarze zajmujący się klubem z Merseyside, sam piłkarz nie naciska na odejście. Wszystko ma zależeć od konkretnej oferty oraz planów klubu z Anfield dotyczących przebudowy ofensywy.

Dodatkowo media spekulują, że w przypadku odejścia Holendra Liverpool mógłby ruszyć po Bradleya Barcolę z Paris Saint-Germain. Francuski skrzydłowy od dłuższego czasu znajduje się na radarze angielskiego klubu i jest postrzegany jako następca Gakpo. Sam reprezentant Holandii unika obecnie komentarzy na temat swojej klubowej przyszłości, skupiając się przede wszystkim na występach podczas mistrzostw świata.