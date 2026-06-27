FC Barcelona obserwuje wielki talent. Deco prowadzi rozmowy

19:34, 27. czerwca 2026
Paweł Wątorski
Paweł Wątorski Źródło:  Mundo Deportivo

FC Barcelona nadal pozostaje zainteresowana utalentowanym skrzydłowym. Mistrzowie Hiszpanii monitorują Jessego Bisiwu z Club Brugge – ujawnia "Mundo Deportivo".

Deco
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PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Deco

Jesse Bisiwu na liście życzeń Barcelony

FC Barcelona od dłuższego czasu obserwuje rozwój Jessego Bisiwu, wysoko ocenianego talentu Club Brugge. Negocjacje pomiędzy klubami uległy jednak spowolnieniu po tym, jak belgijski zespół konsekwentnie utrzymuje swoją wycenę zawodnika.

Bisiwu imponuje skautom Dumy Katalonii przede wszystkim techniką, szybkością oraz umiejętnością gry jeden na jeden. W klubie panuje przekonanie, że 18-letni skrzydłowy ma duży potencjał i może w przyszłości stać się ważnym elementem zespołu, jeśli jego rozwój będzie przebiegał zgodnie z planem.

Dyrektor sportowy Deco oraz szef skautingu osobiście monitorują sytuację piłkarza i od miesięcy prowadzą rozmowy zarówno z jego otoczeniem, jak i przedstawicielami belgijskiego zespołu, by dokładnie ocenić warunki transferu.

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Według doniesień, Blaugrana złożyła wstępną ofertę, jednak została ona odrzucona przez Club Brugge. Belgowie pozostają nieugięci i konsekwentnie trzymają się swojej wyceny. Dział sportowy katalońskiego klubu nadal monitoruje sytuację i liczy, że w dalszej części okna transferowego pojawi się możliwość wznowienia rozmów na bardziej korzystnych warunkach finansowych.

Źródła bliskie zawodnikowi twierdzą, że sam piłkarz pozytywnie patrzy na możliwość przenosin do stolicy Katalonii. Belg ma ważny kontrakt z Club Brugge do lata 207 roku. Plan zakłada, że jeśli transfer dojdzie do skutku, Bisiwu początkowo trafi do rezerw Barcelony, zanim zostanie włączony do pierwszej drużyny.

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