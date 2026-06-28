Scaloni rozpływa się nad Messim. „Po prostu brakuje już słów”

11:00, 28. czerwca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  TyC Sports

Leo Messi zaczął mecz z Jordanią na ławce rezerwowych, a po wejściu na murawę wpisał się na listę strzelców. Selekcjoner Argentyny Lionel Scaloni z wielkim uznaniem wypowiedział się na temat gwiazdy drużyny.

Lionel Scaloni i Lionel Messi
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fot. Alamy Na zdjęciu: Lionel Scaloni i Lionel Messi

Messi zachwycił postawą dla drużyny

Reprezentacja Argentyny przebrnęła przez fazę grupową bez jakichkolwiek problemów, zdobywając komplet punktów. Wielka w tym zasługa Leo Messiego, który trafiał do siatki we wszystkich trzech meczach – trzykrotnie przeciwko Algierii, dwa razy z Austrią i raz z Jordanią. To ostatnie spotkanie rozpoczął na ławce rezerwowych, a na murawie zameldował się po godzinie gry. W końcówce zdobył gola strzałem bezpośrednio z rzutu wolnego.

Argentyńczycy wygrali ten mecz 3-1 i przypieczętowali triumf w swojej grupie. Selekcjoner Lionel Scaloni nie szczędził pochwał pod adresem swojej największej gwiazdy. Nie chodziło natomiast o kolejny świetny występ Messiego, ale jego koleżeńską postawę. Przed tym spotkaniem miał sam zaproponować, że usiądzie na ławce rezerwowych, tak aby pozostali zawodnicy mogli pokazać się w większym wymiarze czasowym.

– Mógł zagrać pełne 90 minut i jeszcze wyśrubować swój wynik. Wolał jednak dać szansę kolegom, a samemu skupić się na tym, co jeszcze nas czeka. To mówi o nim wiele, więcej niż cokolwiek innego. Nie przywiązuje wielkiej wagi do liczb, o których wszyscy tak mówią. To pokazuje, czym dla niego jest reprezentacja, ta drużyna i koledzy. Po prostu brakuje mi już słów – zdradził selekcjoner Argentyny.

Choć Messi zagrał krócej, zdołał trafić do siatki i powiększył przewagę nad pozostałymi piłkarzami w klasyfikacji strzelców. Fazę grupową zakończył z dorobkiem sześciu bramek.

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