Nie tylko Julian Alvarez. Barcelona chce kolejnego zawodnika Atletico

FC Barcelona bacznie obserwuje pomocnika Atletico Madryt, Pablo Barriosa - donosi serwis ElNacional.cat. Taka transakcja będzie jednak bardzo trudna do sfinalizowania.

FC Barcelona planuje dokonać kilku wzmocnień składu w trakcie najbliższego letniego okienka transferowego. Kataloński klub chce sprowadzić między innymi nowego napastnika, a celem numer jeden mistrzów Hiszpanii jest Julian Alvarez. Jak się jednak okazuje, włodarze z Camp Nou mogą zwiększyć rywalizację także w środku pola i w związku z tym również rozważają podjęcie rozmów z Atletico Madryt.

Jak czytamy na stronie „ElNacional.cat”, FC Barcelona obserwuje bowiem Pablo Barriosa. Kataloński gigant uważa, że 22-letni Hiszpan jest idealnym kandydatem, by wzmocnić środek pola zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka.

Pomocnik Atletico imponuje dojrzałością oraz wysokim poziomem mimo młodego wieku. Wyciągnięcie go z Madrytu będzie jednak bardzo trudne, głównie ze względu na problemy finansowe Barcelony. Tego lata Duma Katalonii może być w stanie przeprowadzić tylko jeden duży transfer, dlatego Barrios jest rozpatrywany raczej w kontekście dalszej przyszłości.

Sześciokrotny reprezentant Hiszpanii od lat związany jest ze stołecznym klubem, do którego trafił w 2017 roku, a w 2023 roku awansował do pierwszego zespołu. Pod wodzą Diego Simeone rozegrał łącznie 138 meczów, zdobył 7 bramek i zanotował 10 asyst. Według serwisu „Transfermarkt” jego wartość rynkowa wynosi od 60 do 80 milionów euro.