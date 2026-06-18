Ronaldo dostał najmocniej, ale bardziej zawiedli inni
Remis Portugalii z Demokratyczną Republiką Konga wywołał sporą dyskusję. Największa uwaga ponownie skupiła się na Cristiano Ronaldo, który zaliczył „dyskretny” występ i stał się głównym kozłem ofiarnym mediów.
41-letni napastnik oczywiście nie zagrał na swoim najwyższym poziomie. Miał niewiele kontaktów z piłką, oddał kilka niecelnych strzałów i momentami wyrażał frustrację na boisku. Dla wielu był to kolejny argument w dyskusji o jego wieku i przydatności dla reprezentacji. Taka ocena wydaje się jednak mocno uproszczona. Portugalia miała problemy w każdej formacji, a odpowiedzialność za wynik trudno zrzucać wyłącznie na jednego piłkarza.
Szczególnie rozczarował środek pola. Bruno Fernandes i Vitinha nie potrafili narzucić odpowiedniego tempa gry. Portugalia momentami traciła piłkę w prostych sytuacjach, a jej ataki były przewidywalne i pozbawione dynamiki. Czy to nie od nich kibice powinni oczekiwać zdecydowanie więcej? Gwiazdor Man Utd został przecież niedawno okrzyknięty zawodnikiem sezonu Premier League, a pomocnik PSG jest przez wielu uznawany za najlepszego piłkarza świata na swojej pozycji.
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Równie przeciętnie wyglądała gra skrzydłami. Nuno Mendes, Pedro Neto czy Rafael Leao nie stworzyli wystarczającej liczby sytuacji podbramkowych. Brakowało skutecznych pojedynków jeden na jednego, dokładnych dośrodkowań i przyspieszenia akcji w kluczowych momentach. Całościowo współpraca boków ataku z linią pomocy bez wątpienia mogła być dużo lepsza.
To właśnie z takich podań i ruchu partnerów korzysta obecnie Ronaldo. Chyba nikt nie oczekiwał, że na tym etapie kariery CR7 weźmie piłkę na trzydziestym metrze i sam rozstrzygnie losy meczu. Jego rolą jest przede wszystkim finalizowanie akcji.
Jeżeli pomocnicy nie dostarczają jakościowych podań, a skrzydłowi nie tworzą przewagi, nawet tak wybitny strzelec ma ograniczone możliwości. To dość znajoma sytuacja z bliskiej nam biało-czerwonej reprezentacji.
Dlatego warto spojrzeć szerzej na kadrę Portugalii, która jest najsilniejsza od lat. Znajdziesz w niej zwycięzców Ligi Mistrzów, ważnych piłkarzy cenionych klubów i większość z nich znajduje się w znakomitym wieku dla piłkarza. Tymczasem na koniec największa krytyka i tak spada na 41-letniego Ronaldo.
Czy zgadzasz się z tak dużą krytyką wobec Ronaldo?
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