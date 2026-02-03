Adrian Benedyczak niespodziewanie opuścił grającą w Serie A Parmę. Polski napastnik w poszukiwaniu regularnej gry udał się na wypożyczenie do tureckiej Kasimpasy.

PressFocus Na zdjęciu: Adrian Benedyczak

Benedyczak ma pomóc utrzymać klub

Adrian Benedyczak blisko pięć lat temu zdecydował się na opuszczenie Pogoni Szczecin. Napastnik obrał kierunek na Półwysep Apeniński, gdzie za ponad dwa miliony euro dołączył do drugoligowej Parmy. Polak stał się ważną postacią drużyny, z którą wywalczył awans do Serie A.

Benedyczak we włoskiej elicie nie był już tak skuteczny. 25-latek miał też niemałe kłopoty zdrowotne, przez które pauzował przez ponad trzy miesiące. W efekcie jego bilans to w Serie A to gol i asysta w 23. meczach. Polakowi w powrocie do formy na pomóc wypożyczenie do Kasimpasy, które właśnie zostało ogłoszone.

Adrian Benedyczak Kasımpaşamızda



Yeni transferimiz Adrian Benedyczak, Turgay Ciner Spor Tesislerimizde Kulüp CEO’muz Ceyhun Kazancı’nın da hazır bulunduğu imza töreninde kendisini Kasımpaşamıza bağlayan sözleşmeye imza attı.



Yeni transferimiz Adrian’a hoş geldin diyor,… pic.twitter.com/48imioC82S — Kasımpaşa (@kasimpasa) February 3, 2026

Kasimpasa to szesnasty zespół tureckiej Süper Lig. Nowy klub Polaka zajmuje pierwsze spadkowe miejsce, a po raz ostatni w lidze wygrał 23 listopada. Przed Benedyczakiem zatem zadanie w postaci utrzymania drużyny w tureckiej elicie. Najskuteczniejszy strzelec Kasimpasy zdobył pięć bramek, więc Polak stosunkowo często powinien dostawać szanse gry.

W lidze tureckiej Polak spotka na swojej drodze wielu rodaków. W Süper Lig grają chociażby Karol Linetty, Jakub Kałuziński, Kacper Kozłowski czy Mateusz Lis.

