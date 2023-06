Po zaledwie jednym sezonie Marc Cucurella może opuścić Chelsea. Hiszpański obrońca kompletnie nie spełnił pokładanych w nim nadziei i jest łączony z przenosinami do innego klubu Premier League - informuje Daily Mirror.

Cucurella odejdzie z Chelsea? Zainteresowane Newcastle

Kariera Marca Cucurelli nabrała niesamowitego tempa po przenosinach z Getafe do Brighton. To właśnie w Premier League hiszpański obrońca zaimponował największym klubom. Do tego stopnia, że Chelsea zapłaciła za niego aż 65 milionów euro.

Jak do tej pory, jest to zdecydowanie niewypał transferowy. Cucurella nie spełnia oczekiwań, przez co rozegrał tylko 24 spotkania w ubiegłym sezonie Premier League, często wchodząc z ławki.

Słaba dyspozycja Hiszpana może spowodować jego odejście. Według informacji przekazywanych przez Dailly Mirror na obrońcę poluje Newcastle United, które będzie gotowe wyłożyć 30 milionów funtów.