Mourinho poprosił Real Madryt o transfer. Zna go doskonale

Jose Mourinho szuka wzmocnień i poprosił Real Madryt o kolejny transfer. Portugalczyk chce u siebie w drużynie nowego pomocnika. Z doniesień Fichajes wynika, że ma nim być Scott McTominay z Napoli.

fot. PA Images / Alamy Na zdjęciu: Jose Mourinho

McTominay celem Mourinho. Poprosił Real Madryt o jego transfer

Jose Mourinho latem wrócił do Realu Madryt, podejmując się być może jednego z najtrudniejszych zadań w karierze. The Special One ma przywrócić Los Blancos na szczyt hiszpańskiego i europejskiego futbolu. Problem ze zdobywaniem najważniejszych trofeów trwa od sezonu 2024/2025. W tym czasie Madrytczycy sięgnęli jedynie po Superpuchar UEFA. Portugalczyk zaczął od mini rewolucji w kadrze pierwszego zespołu i czeka na kolejne transfery.

Nie jest tajemnicą, że chciał dostać jeszcze jednego środkowego pomocnika. Do zespołu miał dołączyć Rodri, lecz finalnie mistrz świata wybrał ofertę FC Barcelony. Królewscy nie sprowadzili nikogo poza Bernardo Silvą, ale w najbliższym czasie ma się to zmienić.

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Z informacji Fichajes wynika, że Mourinho poprosił Real Madryt o transfer swojego byłego podopiecznego. Chodzi o Scotta McTominaya, którego doskonale zna z czasów pracy w Man United. To właśnie u niego reprezentant Szkocji debiutował w seniorskiej piłce. Pod wodzą Portugalczyka pomocnik rozegrał 31 spotkań. W kolejnych sezonach u innych szkoleniowców stał się kluczowym zawodnikiem Czerwonych Diabłów.

McTominay gra obecnie w Napoli, gdzie jest jedną z gwiazd. Jego kontrakt dobiega końca w czerwcu 2028 roku. Latem przyszłego roku Neapolitańczycy będą mieli ostatnią okazję, żeby coś na nim zarobić. W przypadku braku przedłużenia kontraktu odejdzie za darmo.

Źródło przekonuje, że Napoli zgodzi się na kwotę 60 milionów euro. Pytanie tylko, czy Real Madryt będzie chciał tyle zapłacić za piłkarza z roczną umową. W tym sezonie McTominay ma na swoim koncie 6 meczów, w których strzelił 2 gole.