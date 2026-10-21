Skorupski w Górniku Zabrze?! Podolski zareagował

Łukasz Skorupski ma kontrakt z Bologną do końca sezonu. Pojawiły się doniesienia, że po 13 latach może wrócić do Górnika Zabrze. W tej sprawie od razu wypowiedział się Lukas Podolski.

Independent Photo Agency Srl / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Skorupski

Górnik Zabrze nie bierze pod uwagę powrotu Skorupskiego

Łukasz Skorupski to wychowanek Górnika Zabrze. Latem 2013 roku opuścił klub i wyjechał z Polski, przenosząc się do Włoch. Resztę kariery aż po dzień dzisiejszy spędził na Półwyspie Apenińskim. Bronił barw m.in. Empoli i AS Romy, a od ośmiu lat jest związany z Bologną. Z nim w bramce Rossoblu sięgnęli po Puchar Włoch. Nie wiadomo jednak, jaka przyszłość czeka 35-letniego bramkarza. Jego kontrakt wygasa po sezonie.

Włoskie media spekulują, że może to być ostatni sezon Skorupskiego na Stadio Renato dall’Ara. Do tej pory reprezentant Polski wystąpił w pięciu z siedmiu możliwych spotkań. Nie zachował ani razu czystego konta, tracąc osiem bramek. Jego zespół zajmuje dopiero 15. miejsce w tabeli Serie A.

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Wśród potencjalnych kierunków wymienia się m.in. Górnik Zabrze. Bardzo szybko do sprawy odniósł się Lukas Podolski, a więc właściciel wicemistrza Polski. Wprost zakomunikował, że nie ma obecnie tematu powrotu Skorupskiego do zespołu.

– Nie rozważamy ściągnięcia Łukasza Skorupskiego do Górnika… – napisał w mediach społecznościowych Lukas Podolski.

W bieżącym sezonie nie tylko miejsce w bramce Bologni stało się niepewne dla Skorupskiego. Wypadł również z obiegu w reprezentacji Polski. 35-latek nie znalazł uznania w oczach selekcjonera przy okazji powołań na wrześniowo-październikowe zgrupowanie.