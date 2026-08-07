Marsylia chciała Bułkę, ale odbiła się od ściany. Padły konkretne liczby

12:02, 7. sierpnia 2026
Luka Pawlik
Luka Pawlik Źródło:  Footballclubdemarseille.fr

Marcin Bułka oddalił się od transferu do Olympique Marsylia. Francuski klub widział w Polaku potencjalnego następcę Geronimo Rulliego, ale kwestie finansowe mocno komplikują sprawę.

Marcin Bułka
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fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Marcin Bułka

Marcin Bułka miał trafić do Olympique Marsylii. Teraz pojawił się ogromny problem

Marcin Bułka jeszcze niedawno był wymieniany jako jeden z głównych kandydatów do wzmocnienia bramki Olympique Marsylia, ale obecnie jego przeprowadzka do Ligue 1 wydaje się bardzo trudna do zrealizowania. Jak informuje serwis Footballclubdemarseille.fr, problemem są przede wszystkim wysokie zarobki polskiego golkipera oraz stanowisko jego obecnego klubu..

Według francuskich informacji Bułka ma obecnie inkasować około sześć milionów euro netto rocznie. Taka pensja znacząco przekracza możliwości finansowe OM, które szuka rozwiązań pozwalających ograniczyć wydatki. W przypadku wypożyczenia jedyną realną opcją byłoby przejęcie przez Neom SC dużej części wynagrodzenia zawodnika.

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Na taki scenariusz saudyjski klub nie jest jednak obecnie gotowy. Neom SC nie chce finansować wypożyczenia bramkarza, zwłaszcza że w poprzednim sezonie Bułka rozegrał zaledwie sześć spotkań z powodu kontuzji.

Olympqiue Marsylia nadal jest zainteresowana Polakiem, ale sytuacja zmusza klub do szukania innych rozwiązań. Według źródła alternatywą mogłoby być definitywne wykupienie bramkarza, jednak taka operacja wymagałaby dużych nakładów finansowych. Ekipa z Saudi Pro League miałaby oczekiwać za Bułkę mniej więcej 15 milionów euro. Do tej kwoty trzeba byłoby doliczyć jeszcze warunki indywidualnego kontraktu, który musiałby zostać dostosowany do możliwości płacowych przedstawiciela Ligue 1.

Na ten moment transfer polskiego bramkarza do drużyny ze Stade Velodrome jest zatem daleki od finalizacji. Wszystko może się jednak jeszcze zmienić, ale potrzebne byłyby znaczące ustępstwa z każdej ze stron.

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