SSC Napoli rozgląda się za wzmocnieniami w ofensywie. Jeden z tropów obecnych mistrzów Włoch prowadzi do Manchesteru United. Na ich radarze znalazł się Joshua Zirkzee - przekazuje "Napoli Magazine".

Joshua Zirkzee pod obserwacją SSC Napoli

SSC Napoli nie rozgrywa dobrego sezonu. Obecni mistrzowie Włoch mają na koncie mnóstwo wpadek, które spowodowały szybkie odpadnięcie z Ligi Mistrzów, a także stratę punktową do lidera w Serie A. Drużyna prowadzona przez Antonio Conte nie wypisała się jeszcze z walki o Scudetto, ale będą musieli liczyć na wpadki Interu Mediolan oraz AC Milanu, aby obronić tytuł mistrzowski.

Od wielu tygodni SSC Napoli już myśli o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Celem Azzurrich jest wzmocnienie ofensywy. Tymczasem pojawił się nowy kandydat do przyjścia na Stadio Diego Armando Maradona. Serwis „Napoli Magazine” przekazuje, że w kręgu zainteresowań klubu z południa Italii znalazł się Joshua Zirkzee z Manchesteru United.

Latem może zatem dojść do kolejnych transakcji na linii SSC Napoli – Czerwone Diabły. Włoski zespół chce nie tylko pozyskać Joshuę Zirkzee, ale też wykupić Rasmusa Hojlunda. W ostatnich latach dość często Azzurri wybierają się na zakupy na Old Trafford. Najlepszym dotychczas transferem był oczywiście Scott McTominay.

Joshua Zirkzee natomiast w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w barwach Manchesteru United. Holender zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Statystyki napastnika zatem nie są imponujące.