Napoli wytypowało cel transferowy. To piłkarz Manchesteru United

12:28, 4. kwietnia 2026
Kacper Karpowicz Źródło:  Napoli Magazine / DevilPage

SSC Napoli rozgląda się za wzmocnieniami w ofensywie. Jeden z tropów obecnych mistrzów Włoch prowadzi do Manchesteru United. Na ich radarze znalazł się Joshua Zirkzee - przekazuje "Napoli Magazine".

Pacific Press Media Production Corp. / Alamy Na zdjęciu: Antonio Conte

Joshua Zirkzee pod obserwacją SSC Napoli

SSC Napoli nie rozgrywa dobrego sezonu. Obecni mistrzowie Włoch mają na koncie mnóstwo wpadek, które spowodowały szybkie odpadnięcie z Ligi Mistrzów, a także stratę punktową do lidera w Serie A. Drużyna prowadzona przez Antonio Conte nie wypisała się jeszcze z walki o Scudetto, ale będą musieli liczyć na wpadki Interu Mediolan oraz AC Milanu, aby obronić tytuł mistrzowski.

Od wielu tygodni SSC Napoli już myśli o nadchodzącym letnim okienku transferowym. Celem Azzurrich jest wzmocnienie ofensywy. Tymczasem pojawił się nowy kandydat do przyjścia na Stadio Diego Armando Maradona. Serwis „Napoli Magazine” przekazuje, że w kręgu zainteresowań klubu z południa Italii znalazł się Joshua Zirkzee z Manchesteru United.

Latem może zatem dojść do kolejnych transakcji na linii SSC Napoli – Czerwone Diabły. Włoski zespół chce nie tylko pozyskać Joshuę Zirkzee, ale też wykupić Rasmusa Hojlunda. W ostatnich latach dość często Azzurri wybierają się na zakupy na Old Trafford. Najlepszym dotychczas transferem był oczywiście Scott McTominay.

Joshua Zirkzee natomiast w trwającej kampanii rozegrał 20 spotkań w barwach Manchesteru United. Holender zdołał dwukrotnie wpisać się na listę strzelców, a także zaliczył jedną asystę. Statystyki napastnika zatem nie są imponujące.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości