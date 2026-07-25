Napastnik Legii Warszawa potwierdza. Wisła Kraków chciała go sprowadzić

Łukasz Zjawiński w piątek zadebiutował w Legii Warszawa. Napastnik trafił tam latem, choć mógł też wybrać inaczej. W rozmowie dla CANAL+ Sport przyznał, że mocno zabiegała o niego Wisła Kraków.

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Zjawiński mógł trafić do Wisły. Potwierdza rozmowy ws. transferu

Legia Warszawa w piątek zanotowała udaną inaugurację sezonu Ekstraklasy, wygrywając z Pogonią Szczecin 1-0. Trafienie na wagę trzech punktów padło dopiero w doliczonym czasie gry, a jego autorem został Zoran Arsenić.

Swój debiut w barwach Wojskowych zanotował tego dnia Łukasz Zjawiński. Napastnik latem opuścił Polonię Warszawa i przeniósł się do Legii. Ma za sobą dwa świetne sezony na zapleczu Ekstraklasy, a teraz chce potwierdzić, że nie był to przypadek.

Zjawiński na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy był przymierzany do wielu polskich klubów. Media informowały między innymi o zakusach ze strony Wisły Kraków, gdy ta jeszcze występowała w pierwszej lidze. Snajper Legii Warszawa potwierdził, że było konkretne zainteresowanie, a Biała Gwiazda prowadziła z nim rozmowy na temat transferu.

– Czy oferta z Wisły Kraków była bardziej konkretna? Tego nie wiem. To nie jest jednak tajemnica, że rozmawiałem z tym zespołem. Mam dobry kontakt z Angelem Rodado, znamy się z boiska, więc mogę potwierdzić, że to zainteresowanie rzeczywiście istniało – ujawnił Zjawiński w rozmowie na antenie CANAL+ Sport.

25-latek w piątkowym meczu z Pogonią Szczecin trafił do wyjściowej jedenastki, a na murawie spędził 80 minut. O miejsce w składzie ma rywalizować z Rafałem Adamskim, Antonio Colakiem i Miletą Rajoviciem.