Napastnik Legii Warszawa potwierdza. Wisła Kraków chciała go sprowadzić

08:32, 25. lipca 2026
Sebastian Janus
Sebastian Janus Źródło:  CANAL+ Sport

Łukasz Zjawiński w piątek zadebiutował w Legii Warszawa. Napastnik trafił tam latem, choć mógł też wybrać inaczej. W rozmowie dla CANAL+ Sport przyznał, że mocno zabiegała o niego Wisła Kraków.

Łukasz Zjawiński
Obserwuj nas w
fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Łukasz Zjawiński

Zjawiński mógł trafić do Wisły. Potwierdza rozmowy ws. transferu

Legia Warszawa w piątek zanotowała udaną inaugurację sezonu Ekstraklasy, wygrywając z Pogonią Szczecin 1-0. Trafienie na wagę trzech punktów padło dopiero w doliczonym czasie gry, a jego autorem został Zoran Arsenić.

Swój debiut w barwach Wojskowych zanotował tego dnia Łukasz Zjawiński. Napastnik latem opuścił Polonię Warszawa i przeniósł się do Legii. Ma za sobą dwa świetne sezony na zapleczu Ekstraklasy, a teraz chce potwierdzić, że nie był to przypadek.

Zjawiński na przestrzeni ostatnich kilkunastu miesięcy był przymierzany do wielu polskich klubów. Media informowały między innymi o zakusach ze strony Wisły Kraków, gdy ta jeszcze występowała w pierwszej lidze. Snajper Legii Warszawa potwierdził, że było konkretne zainteresowanie, a Biała Gwiazda prowadziła z nim rozmowy na temat transferu.

– Czy oferta z Wisły Kraków była bardziej konkretna? Tego nie wiem. To nie jest jednak tajemnica, że rozmawiałem z tym zespołem. Mam dobry kontakt z Angelem Rodado, znamy się z boiska, więc mogę potwierdzić, że to zainteresowanie rzeczywiście istniało – ujawnił Zjawiński w rozmowie na antenie CANAL+ Sport.

25-latek w piątkowym meczu z Pogonią Szczecin trafił do wyjściowej jedenastki, a na murawie spędził 80 minut. O miejsce w składzie ma rywalizować z Rafałem Adamskim, Antonio Colakiem i Miletą Rajoviciem.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości