Real Madryt przygotowuje dwa wielkie transfery. Jest już blisko!

Real Madryt pracuje nad dwoma hitowymi transferami. Na Santiago Bernabeu mają trafić Yan Diomande oraz Rodri. Finalizacja jest już o krok.

fot. ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Florentino Perez

Rodri i Diomande dołączą do Realu

Real Madryt tego lata bardzo aktywnie działa na rynku transferowym. Do tej pory skupiał się przede wszystkim na przebudowie defensywy – na Santiago Bernabeu trafili Marc Cucurella, Denzel Dumfries, Ibrahima Konate oraz Bernardo Silva. Jose Mourinho domaga się pozyskania jeszcze jednego stopera klasy światowej, ale wygląda na to, że najpierw Królewscy zabezpieczą inne pozycje.

Podczas mundialu wrócił temat sprowadzenia Rodriego. Gwiazdor reprezentacji Hiszpanii rozegrał świetny turniej i otrzymał statuetkę dla najlepszego zawodnika. Potwierdził tym samym, że po ciężkiej kontuzji nie ma śladu i znów może grać na najwyższym poziomie. Przekonał wówczas Real Madryt, że warto o niego powalczyć.

Rodri chce dołączyć do Realu i nie zamierza przedłużać umowy z Manchesterem City. Hiszpański gigant pracuje nad jego transferem, ale to nie wszystko. W tym samym czasie ważą się losy przyszłości Yana Diomande, który również ma trafić do Madrytu. Królewscy mieli już porozumieć się z zawodnikiem, więc pozostało jedynie przekonać Lipsk do sprzedaży. Wydaje się, że kwota tego transferu przekroczy 100 milionów euro. Reprezentant Wybrzeża Kości Słoniowej ma za sobą świetny sezon, a jego transferem interesuje się też Paris Saint-Germain.