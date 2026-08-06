Mogą zagrać z Górnikiem Zabrze. Wzięli Salaha i idą po kolejną gwiazdę

Trabzonspor to potecjalny rywal Górnika Zabrze w 4. rundzie el. Ligi Europy. Niedawno ogłosili transfer Mohameda Salaha, a teraz chcę kolejną gwiazdę. Jak podaje Spor Depor, w Turcji chcą stworzyć duet i myślą o sprowadzeniu Darwina Nuneza.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Mohamed Salah

Trabzonspor chce stworzyć duet z Salahiem! Nunez na radarze

Górnik Zabrze walczy w 3. rundzie el. Ligi Europy. Ich rywalem w dwumeczu jest Ferencvaros, z którym przegrali pierwsze spotkanie na wyjeździe (0:1). W rewanżu muszą odrobić stratę, jeśli chcą awansować do następnego etapu. Tam na wygranego czeka już Trabzonspor. Istnieje więc szansa, że do Polski razem z tureckim klubem przyleci wielka gwiazda światowego futbolu – Mohamed Salah.

Salah trafił do Trabzonu na zasadzie wolnego transferu. Po zakończeniu poprzedniego sezonu rozwiązał kontrakt z Liverpoolem i stał się wolnym zawodnikiem. W Turcji został gorąco przywitany przez fanów, a Ernest Muci, były piłkarz Legii Warszawa oddał mu numer na koszulce. W nowym zespole będzie grał z dziesiątką na plecach.

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Transfer gwiazdora z Egiptu to dopiero początek. Z informacji serwisu Spor Depor wynika, że Trabzonspor chce stworzyć wielki duet. Do Mohameda Salaha może dołączyć Darwin Nunez. Panowie doskonale się znają z czasów wspólnej gry w barwach Liverpoolu.

Obecnie Nunez gra w Arabii Saudyjskiej, gdzie broni barw Al-Hilal. Napastnik chce jednak zmienić otoczenie i wrócić do Europy. W przeszłości był łączony między innymi z FC Barceloną. Z Salahiem grał w latach 2022-2025. W koszulce The Reds rozegrał 143 mecze, w których strzelił 40 bramek.