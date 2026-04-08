Milik walczy o przyszłość w Juventusie. Tym może przekonać Spallettiego

07:28, 8. kwietnia 2026
Wojciech Mazurek Źródło:  WP SportoweFakty

Arkadiusz Milik wrócił i wystąpił w dwóch meczach z rzędu. Przyszłość napastnika w Juventusie stoi jednak pod znakiem zapytania. Alessandro di Gioia w rozmowie z WP SportoweFakty sugeruje, że Stara Dama nie uwzględnia Polaka w planach na przyszłość.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik nie przedłuży kontraktu z Juventusem, chyba że zacznie regularnie strzelać

Juventus w miniony weekend odniósł ważne zwycięstwo, które pozwoliło im przybliżyć się do miejsc gwarantujących awans do Ligi Mistrzów. Turyńczycy pokonali przed własną publicznością Genoę (2:0), wykorzystując wpadki Como oraz AS Romy. W 67. minucie na boisku zameldował się Arkadiusz Milik, dla którego było to drugie spotkanie z rzędu po 652 dniach przerwy.

Po raz kolejny Milik był o krok od zdobycia bramki, próbując szczęście efektownym strzałem z połowy boiska. Ostatecznie zakończył mecz bez gola, ale włoskie media pozytywnie oceniły jego występ. Alessandro Di Gioia w rozmowie z WP SportoweFakty zasugerował, że 32-latek raczej nie zostanie w Juventusie. Jedyną nadzieją może być to, że zacznie regularnie strzelać, czym przekona Luciano Spallettiego.

Nie sądzę, żeby przedłużył kontrakt z Juventusem, który ma inne plany dotyczące ataku. On sam potrzebuje dużo grać, a Juventus nie może zagwarantować mu miejsca w pierwszym składzie, więc myślę, że może odejść. Chyba że zacznie strzelać bardzo regularnie – wtedy może pojawić się dla niego szansa, bo Luciano Spalletti lubi polskiego napastnika – mówił włoski dziennikarz.

Z pewnością przy nowej kontuzji Dusana Vlahovicia, który będzie pauzował trzy tygodnie z powodu urazu łydki, oraz przy rozczarowujących występach Jonathana Davida i Loisa Opendy, Arkadiusz Milik może teraz powalczyć o kilka szans w pierwszym składzie w najbliższym czasie – dodał.

Milik jest związany z Juventusem od 2022 roku. Łącznie w barwach Starej Damy rozegrał 77 meczów, w których zdobył 17 goli. Jego kontrakt z klubem obowiązuje do czerwca 2027 roku.

POLECAMY TAKŻE

Kylian Mbappe
Fani Realu mogą odetchnąć. Mbappe szykowany do gry
Lamine Yamal
Lamine Yamal lekko zaniepokoił kibiców Barcelony
Alessandro Bastoni
Barcelona już wie! Bastoni podjął decyzję ws. przyszłości