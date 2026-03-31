Milik opuści Juventus, ale może trafić do giganta. Szokujący transfer

16:15, 31. marca 2026
Wojciech Mazurek
Wojciech Mazurek

Arkadiusz Milik latem ma opuścić Juventus. Według informacji Mirko Di Natale reprezentantem Polski interesuje się AC Milan. O transferze napastnika myśli jego był trener Max Allegri.

Arkadiusz Milik
SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Milik może zamienić Juventus na Milan

Arkadiusz Milik przez 652 dni nie zagrał ani jednego meczu. Wszystko zaczęło się latem 2024 roku od kontuzji w meczu towarzyskim reprezentacji Polski. Po niemal dwóch latach nieobecności w końcu przyszedł moment, w którym napastnik zagrał w oficjalnym spotkaniu. 32-latek wszedł na boisko w starciu Juventus – Sassuolo i był o włos, żeby zdobyć zwycięskiego gola.

Powrót Milika na boisku wywołał lawinę spekulacji odnośnie przyszłości reprezentanta Polski. Do tej pory panowało przekonanie, że Juventus nie wiąże z nim przyszłości. W takim przypadku najprawdopodobniej zawodnik opuści latem Starą Damę.

Gdzie mógłby trafić? Włoskie media informowały ostatnio, że w grę wchodzi Lazio. Trenerem rzymian jest Maurizio Sarri, czyli szkoleniowiec, który doskonale zna Milika z czasów pracy w Napoli. U włoskiego taktyka strzelił 14 goli w 40 meczach.

Kolejny możliwy kierunek wskazał dziennikarz Mirko Di Natale z portalu TuttoJuve. Jego zdaniem istnieje duża szansa, że Milik zakotwiczy w Milanie. „Max Allegri planuje wydać trochę pieniędzy w Turynie. Jest wielkim fanem Andrei Cambiaso. Rozważa również zatrudnienie Arka Milika, jeśli latem opuści Juventus” – napisał dziennikarz.

Przypomnijmy, że Milik grał u Allegriego w barwach Starej Damy. Pod wodzą doświadczonego trenera zdobył 16 bramek w 73 meczach. Nie jest tajemnicą, że Milan szuka nowego napastnika, ponieważ kompletnie nie sprawdził się u nich Nicklas Fullkrug.

