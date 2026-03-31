Milik opuści Juventus, ale może trafić do giganta. Szokujący transfer

Arkadiusz Milik latem ma opuścić Juventus. Według informacji Mirko Di Natale reprezentantem Polski interesuje się AC Milan. O transferze napastnika myśli jego był trener Max Allegri.

Milik może zamienić Juventus na Milan

Arkadiusz Milik przez 652 dni nie zagrał ani jednego meczu. Wszystko zaczęło się latem 2024 roku od kontuzji w meczu towarzyskim reprezentacji Polski. Po niemal dwóch latach nieobecności w końcu przyszedł moment, w którym napastnik zagrał w oficjalnym spotkaniu. 32-latek wszedł na boisko w starciu Juventus – Sassuolo i był o włos, żeby zdobyć zwycięskiego gola.

Powrót Milika na boisku wywołał lawinę spekulacji odnośnie przyszłości reprezentanta Polski. Do tej pory panowało przekonanie, że Juventus nie wiąże z nim przyszłości. W takim przypadku najprawdopodobniej zawodnik opuści latem Starą Damę.

Gdzie mógłby trafić? Włoskie media informowały ostatnio, że w grę wchodzi Lazio. Trenerem rzymian jest Maurizio Sarri, czyli szkoleniowiec, który doskonale zna Milika z czasów pracy w Napoli. U włoskiego taktyka strzelił 14 goli w 40 meczach.

Kolejny możliwy kierunek wskazał dziennikarz Mirko Di Natale z portalu TuttoJuve. Jego zdaniem istnieje duża szansa, że Milik zakotwiczy w Milanie. „Max Allegri planuje wydać trochę pieniędzy w Turynie. Jest wielkim fanem Andrei Cambiaso. Rozważa również zatrudnienie Arka Milika, jeśli latem opuści Juventus” – napisał dziennikarz.

Przypomnijmy, że Milik grał u Allegriego w barwach Starej Damy. Pod wodzą doświadczonego trenera zdobył 16 bramek w 73 meczach. Nie jest tajemnicą, że Milan szuka nowego napastnika, ponieważ kompletnie nie sprawdził się u nich Nicklas Fullkrug.