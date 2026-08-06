Kuchta dołączy do Legii?! Jest spora konkurencja, oto szanse Wojskowych

Legia Warszawa jest bardzo zdeterminowana do pozyskania Jana Kuchty ze Sparty Praga. Klub ma jednak sporą konkurencję, choć nadal spore szanse na ten ruch. Informacje w tej sprawie przekazał Tomasz Włodarczyk z "Meczyków".

fot. Kazimierz Koper / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Co z transferem Kuchty do Legii?!

Legia Warszawa dobrze weszła w nowy sezon PKO Ekstraklasy. Sześć punktów po dwóch meczach to wynik, którego zapewne nawet niewielu się spodziewało. Szczególnie, że były to mecze z solidnymi rywalami z uznaną ekstraklasową marką. Poza tym przecież letnie transfery Wojskowych były dość przeciętne, szczególnie należy więc docenić pracę Marka Papszuna, który z zespołu wyciąga sto procent jakości.

Pomóc jednak w linii ofensywnej ma nowy napastnik. W ostatnim czasie kandydat do wzmocnienia na tę pozycję jest jeden: Jan Kuchta. Gracz Sparty Praga może jednak wybierać w ofertach. Według informacji, które przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu „Meczyki.pl”, napastnik może liczyć na propozycje z Turcji, Kataru oraz innych klubów PKO Ekstraklasy. Te mają go jednak nie interesować, dlatego też rozważać będzie tylko Legię oraz kluby ze wspomnianych krajach. Jak przekazał dziennikarz, szanse na zakontraktowanie Kuchty są wysokie.

Jan Kuchta w poprzednim sezonie rozegrał aż 45 meczów w barwach Sparty Praga. Zdobył w nich 15 bramek oraz zanotował 11 asyst. 29-latek na koncie ma także występy w reprezentacji Czech. Bez dwóch zdań byłby to – przynajmniej na papierze – świetny transfer Legii.

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