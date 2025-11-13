McTominay może wrócić do Manchesteru. Chce go także trzech innych gigantów

12:11, 13. listopada 2025
Patryk Kucharski
Patryk Kucharski Źródło:  The Daily Briefing

Scott McTominay może wrócić do Manchesteru United. Jak donosi The Daily Briefing, Czerwone Diabły rozważają sprowadzenie swojego byłego zawodnika.

Scott McTominay
Obserwuj nas w
Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Scott McTominay

Manchester United, Tottenham, Newcastle i Barcelona obserwują gwiazdę Napoli

Scott McTominay od momentu przejścia do Napoli udowadnia swoją wartość. Reprezentant Szkocji regularnie gra we włoskim klubie i stał się jednym z liderów drużyny. Właśnie dlatego przyciągnął uwagę kilku europejskich gigantów, w tym byłego pracodawcy Manchesteru United. Według doniesień Czerwone Diabły obserwują jego sytuację i rozważają możliwość sprowadzenia 28-latka z powrotem na Old Trafford.

Zainteresowanie Szkotem wykazują również Newcastle United i Tottenham, które chcą wzmocnić środek pola. W gronie kandydatów do sprowadzenia pomocnika pojawiła się także FC Barcelona. Hiszpański klub uważa, że zawodnik pasuje do stylu gry zespołu, choć na ten moment transfer wydaje się mało realny.

Napoli nie planuje jednak sprzedaży swojego piłkarza. Włoski gigant jest na tyle zadowolony z piłkarza, że nie wyznaczył nawet kwoty, za którą zgodziłby się go oddać, ale portal „Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro. McTominay także nie zamierza wymuszać odejścia. Szkot jest szczęśliwy w Neapolu.

W mediach coraz częściej pojawia się pytanie, czy Manchester United nie popełnił błędu, sprzedając go do Napoli. Teraz może się okazać, że klub będzie musiał zapłacić znacznie więcej, żeby ponownie mieć go w składzie.

Zobacz także: Tottenham Hotspur chce byłego zawodnika Man United. Zaskakujący zwrot akcji

POLECAMY TAKŻE

Wojciech Szczęsny
Szczęsny znów na ławce. Hiszpanie ogłaszają kluczowy powrót
Piłkarze reprezentacji Polski
Kadrowicz ocenił Lewandowskiego. Przyznał, co w sobie zmienił
Pierre-Emerick Aubameyang
Były napastnik Barcelony wyznał bolesną prawdę. „Odejście do Chelsea było błędem”