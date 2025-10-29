FC Barcelona rozgląda się za nowym pomocnikiem. Jak się okazuje, jeden z tropów prowadzi do Serie A. Na ich radarze znalazł się Scott McTominay z SSC Napoli - przekazuje "TEAMtalk".

Cesar Ortiz Gonzalez / Alamy Na zdjęciu: Hansi Flick

Scott McTominay na celowniku FC Barcelony

FC Barcelona chce jak najszybciej wrócić na odpowiednie tory. W minioną niedzielę podopieczni Hansiego Flicka ponieśli bolesną porażkę z Realem Madryt (1:2). Duma Katalonii w najbliższym meczu zmierzy się przed własną publicznością z Elche. Mistrzowie Hiszpanii już myślą nad sposobem na zwycięstwo, a władze klubu rozpoczęły rozglądanie się za wzmocnieniami.

Tymczasem bardzo ciekawe informacje transferowe z obozu FC Barcelony przekazuje serwis „TEAMtalk”. Otóż Duma Katalonii ma na oku pomocnika, który znalazł się na ich wąskiej liście życzeń. A jest nim Scott McTominay, który na co dzień reprezentuje barwy SSC Napoli. Gwiazda włoskich boisk jest uważnie obserwowana przez mistrzów Hiszpanii.

FC Barcelona jednak nie jest jedynym zespołem, który interesuje się Scottem McTominayem. Reprezentant Szwecji jest łączony z powrotem do Premier League. Znalazł się bowiem na celowniku Tottenhamu Hotspur. Zapowiada się zatem interesująca walka o pomocnika, który zalicza fantastyczne miesiące na boiskach Serie A.

Scott McTominay reprezentuje barwy SSC Napoli od lata zeszłego roku. Dotychczas szkocki pomocnik rozegrał 47 spotkań pod okiem Antonio Conte. Wychowanek Manchesteru United może się pochwalić świetnymi liczbami. Udało mu się bowiem zgromadzić na koncie aż 17 trafień, a także siedem asyst.