Tottenham Hotspur chce byłego zawodnika Man United. Zaskakujący zwrot akcji

Tottenham Hotspur był zainteresowany sprowadzeniem Scotta McTominaya z SSC Napoli. Według "Football Insider", w styczniu transfer szkockiego pomocnika nie będzie możliwy.

Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Thomas Frank

Scott McTominay nie trafi do Tottenhamu

Tottenham Hotspur w obecnym sezonie Premier League prezentuje spore wahania formy. Drużyna Thomasa Franka wciąż utrzymuje się w czołówce tabeli, ale zimowe transfery wydają się niezbędne, by zespół funkcjonował sprawnie na kilku frontach. Ostatnie doniesienia wskazywały, że klub z północnego Londynu umieścił na liście życzeń Scotta McTominaya, który znakomicie spisuje się w SSC Napoli.

Według informacji „Football Insider”, szanse reprezentanta Szkocji na dołączenie do Tottenhamu w najbliższym oknie transferowym są jednak niewielkie. Pomocnik przyciąga uwagę wielu klubów, ale potencjalna przeprowadzka wiąże się z licznymi wyzwaniami. McTominay wydaje się zadowolony w Neapolu i nie wykazuje chęci zmiany klubu w najbliższym czasie.

28-latek od czasu transferu do włoskiego klubu latem 2024 roku stał się kluczową postacią drużyny. Zdobył tytuł piłkarza sezonu w Serie A oraz awansował do pierwszej dwudziestki Złotej Piłki. W trwającej kampanii wychowanek Manchesteru United zdobył cztery bramki i dorzucił jedną asystę w 12 meczach.

Dla menedżera Thomasa Franka wzmocnienie środka pola pozostaje priorytetem, zwłaszcza że obecny układ w linii pomocy bywa mało kreatywny. Eksperci uważają, że ewentualny transfer McTominaya mógłby być bardziej realny latem, kiedy kluby mają więcej czasu na negocjacje. Umowa McTominaya w Neapolu obowiązuje do czerwca 2028 roku.