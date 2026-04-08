Man City włączył się do wyścigu o rozchwytywanego pomocnika

Manchester City dołączył do walki o sprowadzenie Mateusa Fernandesa - dowiedział się portal Football Insider. Pomocnik West Hamu United jest rozchwytywany na rynku transferowym.

Mateus Fernandes jest jednym z najlepszych pomocników w Premier League. Nic więc dziwnego, że 21-letni Portugalczyk wzbudza ogromne zainteresowanie na rynku transferowym. Wszystko wskazuje na to, iż West Hamowi United będzie bardzo trudno zatrzymać tego piłkarza na dłużej, mimo że kontrakt między stronami obowiązuje aż do 30 czerwca 2030 roku. Jego dynamiczny rozwój oraz regularne występy sprawiają, iż znajduje się on na radarach największych klubów.

Dotychczas Fernandes był najczęściej łączony z Manchesterem United, Liverpoolem oraz Arsenalem. Wymienionych gigantów może jednak pogodzić inny angielski potentat, a mianowicie Manchester City – czytamy na brytyjskiej stronie „Football Insider”.

Trener ekipy Obywateli – Pep Guardiola – poprosił włodarzy z Etihad Stadium o wzmocnienie drugiej linii. Świeżo upieczony reprezentant Portugalii wydaje się idealnym kandydatem, by wnieść świeżość do środka pola w zespole wielokrotnych mistrzów Premier League.

Mateus Fernandes przywdziewa koszulkę drużyny The Hammers od sierpnia 2025 roku. Wówczas przeniósł się na Stadion Olimpijski za blisko 44 miliony euro z Southampton. W obecnym sezonie pomocnik rozegrał 35 spotkań, zdobył 5 bramek oraz zanotował 4 asysty. Portugalczyk przyciąga uwagę czołowych angielskich ekip i może wkrótce zapracować na kolejny duży transfer w swojej karierze. Fachowy serwis „Transfermarkt” wycenia Fernandesa na 35 milionów euro.