Mecze dzisiaj i jutro na mundialu. Kto dzisiaj gra? (14.07/15.07)

Dzisiejsze mecze mundialu (14.07.2026)
We wtorek (14 lipca) odbędzie się tylko jeden mecz Mistrzostw Świata 2026. O godzinie 21:00 na stadionie AT&T Stadium w Arlington reprezentacja Francjii zagra z Hiszpanią o awans do wielkiego finału. Co ciekawe, w przeszłości dwukrotnie obie drużyny mierzyły się na podobnym etapie rozgrywek. Podczas EURO 2024 i Ligi Narodów 2025 to La Furia Roja okazała się lepsza w 1/2 finału.
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Francuzi w drodze do półfinału pokonali Maroko (3:0), Paragwaj (1:0) oraz Szwecję (3:0). W grupie również odnieśli komplet zwycięstw, wygrywając z Senegalem (3:1), Irakiem (3:0) i Norwegią (4:1). Z kolei reprezentacja Hiszpanii rozpoczęła mundial od wpadki z Republiką Zielonego Przylądka, remisując (0:0). Potem już odnieśli same zwycięstwa, wygrywając w grupie z Arabią Saudyjską (4:0) i Urugwajem (1:0). W fazie pucharowej pokonali Austrię (3:0), Portugalię (1:0) oraz Belgię (2:1).
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Miasto
|14.07.2026
|21:00
|Półfinał
|Francja – Hiszpania
|Arlington
Jutrzejsze mecze mundialu (15.07.2026)
Dzień później, czyli w środę (15 lipca) odbędzie się drugi półfinał Mistrzostw Świata 2026. W akcji zobaczymy obrońców tytułu, czyli reprezentację Argentyny. Po raz pierwszy na mundialu Leo Messi i spółka zmierzą się z poważnym przeciwnikiem. Na ich drodze do finału stanie Anglia z Judem Bellinghamem i Harrym Kanem w składzie. Co ciekawe, to właśnie Synowie Albionu będą minimalnym faworytem.
|Data
|Godzina
|Faza
|Mecz
|Miasto
|15.07.2026
|21:00
|Półfinał
|Anglia – Argentyna
|Atlanta