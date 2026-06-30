Marcus Rashford poznał decyzję. Ważne wieści z Manchesteru United

Manchester United rozpoczął rozmowy z obozem Marcusa Rashforda w sprawie jego przyszłości w klubie - informuje Fabrizio Romano. Wszystko wskazuje na to, że skrzydłowy zostanie na Old Trafford.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Marcus Rashford

Marcus Rashford bliżej pozostania na Old Trafford

Manchester United zdecydował się przedłużyć współpracę z Michaelem Carrickiem po zajęciu 3. miejsca w tabeli Premier League. Angielski szkoleniowiec ma kontynuować budowę drużyny zdolnej do rywalizacji o najwyższe cele w Anglii i Lidze Mistrzów.

Równocześnie do Manchesteru wraca Marcus Rashford po zakończonym wypożyczeniu w Barcelonie. Anglik spędził ostatni sezon w La Lidze, gdzie błyszczał w zespole prowadzonym przez Hansiego Flicka i miał udział w zdobyciu mistrzostwa Hiszpanii. Kataloński klub zdecydował się nie aktywować opcji wykupu, która wynosiła 30 milionów euro.

Co istotne, Duma Katalonii nie zamyka całkowicie drzwi przed powrotem Rashforda, choć w grę wchodziłby jedynie kolejne wypożyczenie. Jednocześnie pojawiały się spekulacje łączące Anglika z innymi klubami Premier League.

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Manchester United jasno zakomunikował stronie zawodnika, że widzi go w planach na okres przygotowawczy pod wodzą Carricka. Sam zawodnik również ma być gotowy na taki scenariusz. Według Fabrizio Romano, rozmowy są na wczesnym etapie, ale przebiegają w dobrej atmosferze, a napięcia wokół przyszłości piłkarza wyraźnie opadły. Kluczowe decyzje mają zapaść podczas pierwszych tygodni przygotowań.

W minionym sezonie Rashford rozegrał 49 spotkań w barwach Barcelony, w których zdobył 14 bramek i zanotował 14 asyst. 28-latek ma ważny kontrakt z Manchesterem United do czerwca 2028 roku.