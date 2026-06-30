Niemcy, Hiszpania i Włochy. Łączy ich złoto MŚ i wielki wstyd

Niemcy przegrali z Paragwajem i poszli drogą, którą już wcześniej na MŚ podążyły Hiszpania i Włochy. Europejskich gigantów łączy mundialowy wstyd.

Moritz Muller/ Alamy Na zdjęciu: Niemcy - Paragwaj

Niemcy, a także Hiszpania i Włochy. Co ich łączy?

Noc z poniedziałku na wtorek przyniosła nam jedną z największych sensacji w historii mundialu. Niemcy nie poradzili sobie z Paragwajem i pożegnali się z Mistrzostwami Świata 2026 po konkursie rzutów karnych.

W ten sposób nasi zachodni sąsiedzi dołączyli do grona, w którym znajdują się także Hiszpania i Włochy. Tę trójka europejskich gigantów łączy złoto MŚ i następująca po nim wstydliwa seria.

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Italia okazała się najlepsza w zmaganiach w 2006 roku, a następnie nie wygrała ani jednego meczu w fazie pucharowej najważniejszego turnieju futbolu reprezentacyjnego. Azzurri odpadali w fazie grupowej w 2010 i 2014 roku. Natomiast do kolejnych światowych czempionatów nawet nie wywalczyli awansu.

La Furia Roja sięgnęła po tytuł w 2010 roku. Cztery lata później rozegrała tylko trzy mecze, a z dwoma następnymi edycjami żegnała się z w 1/8 finału. Z kolei Niemcy w 2014 roku pokonali Argentynę w finale, w 2018 i 2022 roku nie wyszli z grupy, a na MŚ 2026 ponieśli porażkę już na starcie fazy play-off, czyli w 1/16 finału.

To oznacza, że Niemcy, Hiszpania i Włochy po zdobyciu mistrzostwa nie wygrały ani jednego meczu w fazie pucharowej mundialu. Przypomnijmy, że do 2022 roku rozpoczynała się ona w 1/8 finału.