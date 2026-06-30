Real Madryt i głośny temat transferowy. Romano studzi emocje

Real Madryt nie prowadzi rozmów z Chelsea w sprawie pozyskania Enzo Fernandeza. Temat potencjalnego transferu Argentyńczyka pozostaje na etapie spekulacji medialnych

fot. Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Fabrizio Romano

Wokół gwiazdy Chelsea narosło zamieszanie. Prawda jest inna

Real Madryt pozostaje jednym z klubów najczęściej łączonych z transferem Enzo Fernandeza. Niemniej jak wynika z najnowszych informacji, sytuacja daleka jest od jakichkolwiek formalnych działań. Wieści przekazane przez Fabrizio Romano na jego kanale na platformie YouTube jasno wskazują, że między gigantem La Liga a Chelsea nie toczą się obecnie żadne negocjacje.

Włoski dziennikarz podkreślił, że w przestrzeni medialnej pojawia się wiele niepotwierdzonych informacji sugerujących rychłe rozmowy między klubami. Rzeczywistość wygląda jednak inaczej. Temat pozostaje w sferze wewnętrznych analiz, a nie realnych kontaktów.

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Enzo Fernendez znajduje się na liście piłkarzy obserwowanych przez dział sportowy Realu w kontekście wzmocnienia środka pola. Nie jest to jednak jedyny kandydat rozważany przez władze Królewskich, które analizują kilka równoległych opcji na rynku transferowym.

Według Romano, gdyby madrycki klub faktycznie zamierzał rozpocząć rozmowy w sprawie pomocnika ekipy z Premier League, zrobiłby to już w sposób oficjalny i bezpośredni. Brak takiego ruchu jest jednoznacznym sygnałem, że sprawa nie weszła jeszcze w fazę negocjacyjną.

Chociaż nazwisko reprezentanta Argentyny regularnie pojawia się w kontekście potencjalnych wzmocnień Realu, klub nie podjął jeszcze decyzji o wejściu w konkretną operację transferową. Priorytetem pozostaje analiza rynku i porównanie dostępnych opcji przed ewentualnymi ruchami.