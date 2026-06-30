Laporta rozpalił wyobraźnię kibiców. W tle wielki transferowy cel Barcelony

fot. DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta

Jedno zdanie Laporty wystarczyło. Transferowa saga nabiera tempa

Joan Laporta ponownie rozpalił spekulacje transferowe wokół Juliana Alvareza, który od dłuższego czasu jest łączony z przejściem do FC Barcelony. Prezydent katalońskiego klubu odniósł się do możliwej operacji, podkreślając zarówno ambicje zawodników, jak i atrakcyjność samej Blaugrany na rynku transferowym.

– Oczywiste jest, że marzenia się spełniają, jeśli ciężko pracujemy i o nie walczymy. Większość piłkarzy i to nas napawa dumą, chce trafić do Barcelony – powiedział Laporta cytowany przez serwis Barca Universal.

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Prezydent Barcelony podkreślił również wyjątkową pozycję klubu na piłkarskiej mapie Europy i atrakcyjność projektu sportowego. Laporta nie ukrywał także, że klub stara się wykorzystywać ambicje zawodników w swojej strategii budowania kadry. – Mamy nadzieję, że uda nam się spełnić marzenia piłkarzy, którzy chcą trafić do Barcelony – uzupełnił działacz.

Klub z Camp Nou nie zamierza wycofywać się z rywalizacji o podpis Alvareza, mimo że Atletico Madryt konsekwentnie odrzuca kolejne propozycje. Kataloński klub pozostaje przekonany, że determinacja samego zawodnika może odegrać kluczową rolę w dalszym przebiegu negocjacji.

Według wieści Barca Universal, w szeregach Katalończyków panuje przekonanie, że presja wywierana przez piłkarza może w dłuższej perspektywie osłabić stanowisko przedstawicieli Los Colchomneros. Jednocześnie działacze Atletico pozostają nieugięci, odrzucając już wcześniej ofertę na poziomie mniej więcej 100 milionów euro.

Madrytczycy oczekują znacznie wyższej kwoty, co sprawia, że ewentualny transfer pozostaje jednym z najbardziej skomplikowanych tematów na rynku. Mimo to Barcelona nie zamierza rezygnować ze zrealizowania swojego planu.