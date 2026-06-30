Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (30.06.2026)

REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Kiedy gra Świątek? O której?
Najbliższy mecz Igi Świątek zostanie rozegrany we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Taylor Townsend w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:30. Pamiętajmy jednak, że godzina startu zależy od poprzednich pojedynków na danym korcie.
Świątek przystępuje do turnieju jako obrończyni tytułu wywalczonego przed rokiem. Polka będzie walczyć o drugi triumf z rzędu na trawiastych kortach Wimbledonu i siódmy wielkoszlemowy tytuł w karierze.
Rywalką Igi będzie Taylor Townsend, która zajmuje miejsce poza czołową pięćdziesiątką rankingu WTA. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu tenisistek.
Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo
Mecz Iga Świątek – Taylor Townsend można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:
- Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL,
- Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł,
- Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”.
- Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.
REKLAMA | 18+ | Hazard może uzależniać | Graj legalnie
Mecz Świątek dzisiaj: gdzie oglądać?
Transmisja telewizyjna z meczu Iga Świątek – Taylor Townsend będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.
Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online
Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.
Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.
Prosimy graj odpowiedzialnie! Hazard może uzależniać.