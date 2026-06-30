Mecz Świątek dzisiaj transmisja na żywo. Kiedy gra Świątek? (30.06.2026)

Iga Świątek rozpoczyna we wtorek 30 czerwca rywalizację w Wimbledonie 2026. W 1. rundzie obrończyni tytułu zmierzy się z Amerykanką Taylor Townsend. Sprawdź, o której gra Świątek oraz gdzie oglądać transmisję meczu na żywo w TV i online.

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PA Images/Alamy Na zdjęciu: Iga Świątek

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Kiedy gra Świątek? O której?

Najbliższy mecz Igi Świątek zostanie rozegrany we wtorek 30 czerwca 2026 roku. Polka zmierzy się z Taylor Townsend w 1. rundzie Wimbledonu. Początek spotkania zaplanowano na godzinę 14:30. Pamiętajmy jednak, że godzina startu zależy od poprzednich pojedynków na danym korcie.

Świątek przystępuje do turnieju jako obrończyni tytułu wywalczonego przed rokiem. Polka będzie walczyć o drugi triumf z rzędu na trawiastych kortach Wimbledonu i siódmy wielkoszlemowy tytuł w karierze.

Rywalką Igi będzie Taylor Townsend, która zajmuje miejsce poza czołową pięćdziesiątką rankingu WTA. Będzie to pierwsze bezpośrednie spotkanie obu tenisistek.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja na żywo za darmo

Mecz Iga Świątek – Taylor Townsend można oglądać ZA DARMO w transmisji dostępnej w STS TV. Aby uzyskać dostęp do spotkania, należy spełnić poniższe warunki:

Zarejestruj konto w STS z kodem promocyjnym GOAL, Postaw dowolny zakład za minimum 2 zł, Transmisja meczu zostanie odblokowana w sekcji „zakłady live”. Transmisję można oglądać na komputerze, telefonie i tablecie.

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Mecz Świątek dzisiaj: gdzie oglądać?

Transmisja telewizyjna z meczu Iga Świątek – Taylor Townsend będzie dostępna na kanałach Polsat Sport 1 oraz Polsat Sport Premium 1.

Mecz Świątek dzisiaj: transmisja online

Spotkanie będzie można oglądać online w serwisie Polsat Box Go. Alternatywnie transmisja dostępna będzie również w usłudze STS TV.

Musisz mieć przynajmniej 18 lat, żeby korzystać z tej strony.

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