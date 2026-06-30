Chelsea rozmawia z bocznym obrońcą. Możliwy transfer z La Liga

Associated Press / Alamy Na zdjęciu: Xabi Alonso

Pep Chavarria łączony z Chelsea, rozmowy już ruszyły

Chelsea szykuje się do rywalizacji w nowym sezonie Premier League. Nowym menedżerem The Blues został Xabi Alonso, który ma za zadanie przywrócić klub do Ligi Mistrzów. Latem na Stamford Bridge trwa szeroka rewolucja kadrowa, spowodowana brakiem europejskich pucharów.

Jak informuje Fabrizio Romano, londyńczycy prowadzą już rozmowy z Rayo Vallecano w sprawie transferu Pepa Chavarrii. Klub miał nawiązać wstępny kontakt zarówno z hiszpańskim zespołem, jak i samym zawodnikiem.

28-letni Hiszpan miałby wzmocnić lewą stronę defensywy i zastąpić Marca Cucurella, który niedawno przeniósł się do Realu Madryt. Chelsea, która w ostatnich oknach transferowych skupiała się głównie na młodych i perspektywicznych zawodnikach, tym razem ma rozważać bardziej zrównoważoną strategię.

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Chavarria ma za sobą udany sezon w barwach Rayo, w którym rozegrał 44 spotkania we wszystkich rozgrywkach. Jego największym atutem jest wszechstronność. Hiszpan może występować zarówno jako klasyczny lewy obrońca w czteroosobowej defensywie, jak i bardziej wahadłowy. W ubiegłym roku zawodnik przedłużył kontrakt do czerwca 2030 roku.

Dodatkowo Chelsea musi liczyć się z konkurencją ze strony Bayeru Leverkusen, który również monitoruje sytuację lewego obrońcy. Według danych Transfermarkt.de, zawodnik wyceniany jest na 10 milionów euro. W przeszłości Chavarria reprezentował barwy Realu Saragossa oraz UE Olot.